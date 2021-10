Video: The Glenlivet Distillery x MTV Cribs – Iain Stirling Dream Crib

- Werbung -

Eine Destillerieführung der etwas anderen Art können Sie jetzt mit MTV Cribs und dem schottischen Comedian Iain Stirling bei Glenlivet machen, aber seien Sie darauf vorbereitet, dass das nicht ganz so abgeht, wie man es von den Stimmungsfilmen gewohnt ist, die gerne zu Beginn einer Führung in der Brennerei gezeigt werden.

Hier war das Team von MTV zugange, und dass man dort eher jüngere Zuseher bedient, merkt man an Schnitt, Ton und Tonalität. In MTV Cribs stellt Iain Stirling normalerweise Behausungen der Stars vor – und hin und wieder einmal auch andere Plätze, so wie in dieser Folge. Hier können Sie mit Iain im 5 Minuten langen Beitrag auf Youtube die Brennerei Glenlivet, vom Besucherzentrum über den Still Room bis hin zum Fasslager besuchen.

Wir finden das „very….. neat“ 🙂

