PR: Brown-Forman gibt den Startschuss zur Woodford Reserve Old Fashioned Week

So ziemlich DER Klassiker unter den Whisky-Cocktails ist der Old Fashioned. Über 140 Jahre ist er nun alt, es gibt ihn in zahlreichen Variationen – und jährlich feiert man zu seinen Ehren die Old Fashioned Week, zumindest seit 2015.

In Deutschland dauert diese Woche, deren Sponsor seit zwei Jahren der Woodford Reserve ist, satte 30 Tage. Bars, die daran teilnehmen wollen, finden bei Brown-Forman Deutschland, der Woodford Reserve hier vertreibt, vielfältige Unterstützung, von Master Classes bis hin zu einem eigenen 3l-Holzfass zur Reifung des eigenen Old Fashioned an. Mehr dazu in der Pressemitteilung:

Brown-Forman gibt den Startschuss zur Woodford Reserve Old Fashioned Week

Hamburg, 28.10.2021 – Im November feiert die Barwelt wieder den Klassiker unter den Cocktails. Der vor über 140 Jahren im Pendennis Club in Louisville, Kentucky, namentlich als Old Fashioned benannte Cocktail wurde 1881 bei der New Yorker Gesellschaft eingeführt. 2015 rückte er mit der Premiere der Old Fashioned Week nochmals verstärkt global ins Rampenlicht. Namensgeber des Events ist seit nunmehr zwei Jahren Woodford Reserve, „The World’s finest Bourbon“ aus Kentucky, seit 25 Jahren im Portfolio von Whiskeyspezialist und mittlerweile Old Fashioned Week Markeneigner Brown-Forman.

Während die Old Fashioned Week international traditionell über 10 Tage hinweg, dieses Jahr vom 5. bis 14. November 2021, zelebriert wird, feiern Bars und Restaurants sie mit ihren Woodford Reserve Old Fashioned Kreationen in Deutschland vom 1. bis 30. November.

„Zur Inspiration bieten unsere Brand Ambassadore im Vorfeld Masterclasses zu Themen wie „All about Old Fashioned“ oder „Infusions“ an. Zusätzlich stellen wir kleine 3-l-Holzfässer, die nicht nur für die Reifung des eigenen Old Fashioneds, sondern auch für die dekorative Präsentation auf dem Bartresen prädestiniert sind, sowie spezielle Getränkekarten und PoS-Materialien zur Verfügung“, führt Daniela Rücker, Senior Trade Marketing Manager (On-Trade) bei Brown-Forman Deutschland, aus. “Außerdem bieten wir an, digital an der Old Fashioned Week teilzunehmen. Mit etwas Glück wird die favorisierte Eigenkreation über unsere internationalen Social Media Kanäle @WOODFORDRESERVE, @OLDFASHIONEDWEEK, #OFSPECTACLE gefeatured”,

so Daniela Rücker.

Die Registrierung als Gastronom auf der Website woodfordreserve.com lohnt sich, denn neben allen Informationen zur Old Fashioned Week findet sich hier auch der globale Bar Locator, der interessierten Gästen die teilnehmenden Bars und Restaurants über eine Postleitzahl-Suchfunktion anzeigt. Die präsentierten Rezepte geben mit Kreationen wie dem Sazerac, Manhattan oder Whiskey Sour zudem einen Vorgeschmack auf die Bandbreite der Cocktailvariationen.