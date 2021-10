PR: Brown-Forman Deutschland besetzt neu geschaffene Manager Position für integrierte Marketingkommunikation (IMC)

Auch in Sachen Personalia haben wir heute etwas von und über Brown-Forman Deutschland (Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Glendrona, Benriach, Glenglassaugh) zu vermelden – hier wird Sabine Springer (ex-Kellogg Company) die neu geschaffene Manager Position für integrierte Marketingkommunikation (IMC) besetzen.

Mehr zur Aufgabe, die Sabine Springer übernehmen wird, und zu Ihrer Person, nachfolgend:

Brown-Forman Deutschland besetzt neu geschaffene Manager Position für integrierte Marketingkommunikation (IMC)

Hamburg, 28. Oktober 2021 – Für die Mitte dieses Jahres von Brown-Forman global implementierte IMC-Organisationsstruktur, die weltweit alle Märkte miteinander verbindet und die Chancen des digitalen Wandels realisieren soll, hat Brown-Forman Deutschland drei neue Positionen geschaffen. Ab sofort verantwortet Sabine Springer die Position des IMC Managers und leitet das insgesamt 3-köpfige IMC Team.

Sabine Springer bringt über 16 Jahre Media- und Kommunikationserfahrung in internationalen und lokalen Funktionen mit. Die letzten neun Jahre verantwortete sie als Senior Media Manager Pringles Europe bei der Kellogg Company die europäische Mediastrategie. In dieser Rolle trieb sie die Digitalisierung der Kommunikation von Pringles voran und leitete das Pringles Media Team sowie Agentur Teams. Davor war sie fast neun Jahre für Procter & Gamble tätig, wo sie in verschiedenen Rollen integrierte Markenkommunikation und digitale Themen aktiv mit gestaltete.

„Wir freuen uns sehr diese Schlüsselfunktion in unserem IMC Implementierungsprozess mit einer Führungskraft zu besetzen, die langjährige internationale Erfahrung sowie ein hohes Maß an Kommunikations- als auch Digitalisierungsexpertise in der FMCG Branche mitbringt und heißen Sabine Springer herzlich in unserem Deutschland Team willkommen“,

so Alejandro Barrios Villela, Human Resources Director Germany-Czechia and Europe Commercial Strategy.

Das börsennotierte Familienunternehmen Brown-Forman wurde 1870 von George Garvin Brown in Louisville, Kentucky, gegründet und zählt heute zu den Top 10 der weltweit führenden Spirituosenhersteller. Der deutsche Markt trägt maßgeblich zum Erfolg und Wachstum des internationalen Unternehmens mit weltweit rund 4.700 Mitarbeiter*innen bei. Für die Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg arbeiten deutschlandweit circa 160 Mitarbeiter*innen.