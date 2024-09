Der neue Benromach 50 yo (wir stellten Ihnen die Abfüllung in diesem Monat in einer englischsprachigen Presseaussendung der Destillerie vor) erreicht den deutschen Markt. Weitere Details zur auf 248 Exemplare limitierten Abfüllung erhalten Sie in der folgenden Pressemitteilung, die uns Importeur und Distributor Kirsch Import übermittelt hat.

Wer darüber hinaus mehr über Benromach 50 yo erfahren möchte, kann Kirsch Import per Mail kontaktieren.

Hier nun die Pressemitteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Von Hand hergestellt und von der Zeit geformt: Benromach 50 y.o., ein Gesamtkunstwerk

Stuhr, 24.09.2024 Benromach ist Whisky für Whisky-Fans – ein authentischer Single Malt, den alle Enthusiasten einmal im Glas gehabt haben sollten. Die Distillery in Forres, Schottland, hat jetzt einen besonderen Schatz gehoben: Einen limitierten, 50 Jahre alten Single Malt aus Meisterhand in edlem Dekanter.

Mit der ursprünglich 1898 erbauten Benromach Distillery nahe der Küste am Rand der Stadt Forres gelegen, belebt Benromach einen verloren gegangenen Speyside-Charakter wieder: ausgewogen, doch voluminös, mit einem Hauch von Rauch.

Bildnachweis: Benromach Whisky

Nun hat die Brennerei einen besonderen Schatz gehoben: Benromach 50 y.o. Die für die Marke typische, sanfte Rauchigkeit bewahrt sich der edle Single Malt auch nach einem stolzen halben Jahrhundert im Fass. Bei kräftigen 54,6 Volumenprozenten verbindet die Rarität leichten Torf mit Zitrusfrüchten, Fruchtkompott, Anklängen von altem Leder und schwarzem Pfeffer. Dafür lagerte das Handarbeits-Highlight in einem First Fill Sherry Hogshead. 248 eigens für diesen edlen Whisky angefertigte Dekanter wurden von der Firma Glasstorm aus Rossshire, einem der etabliertesten Glasstudios Großbritanniens, hergestellt.

Bildnachweis: Benromach Whisky

Das handwerkliche Ethos von Benromach und die Hingabe an traditionelle Methoden wurden von Glasstorm aufgegriffen, die die Dekanter mit der anspruchsvollen Battuto-Technik veredelten. Bei diesem Verfahren, das nur Glasmachermeister:innen anwenden, wird das Glas von Hand geformt, was jede Flasche zu einem einzigartigen Kunstwerk macht.

Keith Cruickshank, Brennereileiter bei Benromach, sagt:

„Ich bin stolz darauf, diesen exquisiten Single Malt lancieren zu dürfen. Diese besondere Abfüllung der Inbegriff unserer Hingabe, außergewöhnliche Whiskys in Handarbeit herzustellen. Passend zur Qualität des Whiskys verkörpert der Dekanter auch die Leidenschaft und die Liebe zum Detail, die in die Herstellung beider eingeflossen sind.“

Brodie Nairn, Eigentümer von Glasstorm, erklärt:

„Es gibt eine Synergie zwischen der Handwerkskunst der Glasbläserei und der Whiskyherstellung. Es dauert Jahre, bis man sich die Fertigkeiten zunutze macht und diese vom Meister an den Lehrling weitergibt. Ich habe die Battuto-Technik vor 25 Jahren in Italien erlernt. Es hat lange gedauert, bis ich ein Projekt gefunden habe, das speziell genug ist, um diese Technik anzuwenden. Mit Benromach 50 y.o. war es endlich so weit.“

Benromach 50 y.o.

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Bildnachweis: Benromach Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Destillationsdatum: 13.12.1972

Fasstyp: First Fill Sherry Hogshead

Abfülldatum: 02.03.2023

Alter: 50 Jahre

Abgefüllte Flaschen/Dekanter: 248 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 54,6% vol. Cask Strength

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

Verkostungsnotizen

Nase: Sanfte Zitrusschalen mit Anklängen von Erdbeeren und einem Hauch von Rauch. Ananasnoten treten in den Vordergrund, zusammen mit Früchtekuchen und einem Spritzer Zitronensorbet.

Geschmack: Aromen von Fruchtkompott werden durch Orangenschalen und eine Spur von altem Leder ergänzt. Medjool Datteln und flambierte Banane machen Platz für geröstete Mandeln.

Nachklang: Voller und langer Nachklang mit schwarzem Pfeffer und einer Prise Rauch.

Interessenten, die mehr über Benromach 50 y.o. erfahren möchten – sei es Details zur Abfüllung, den Bezug oder Preis –, haben die Möglichkeit, Kirsch Import über die folgende E-Mail-Adresse zu kontaktieren: vip@kirschwhisky.de.

Bildnachweis: Benromach Whisky