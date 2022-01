Aus dem winterlichen Tirol gibt es Neues zu vermelden: der dort ansässige Weisshaus Shop ist ab sofort als Generalimporteur für Dunville’s Irish Whiskey tätig – und zwar für Deutschland (für Österreich arbeitet man schon seit dem vorigen Sommer).

Welche Abfüllungen man in Deutschland anbieten wird und Infos über das Weisshaus Sample Service, das auch für die Abfüllungen aus Belfast gilt, finden Sie nachstehend in der Pressemitteilung des Unternehmens an der deutsch-österreichischen Grenze:

Weisshaus Shop: Generalimporteur für Dunville’s Irish Whiskey in Deutschland

Wenn man sich auf die Suche nach Premium-Spirituosen begibt, dann kommt man am Weisshaus Shop nicht vorbei. Gerade in Österreich zählt der Online-Händler zu den ganz Großen und kann mit zahlreichen Exklusiv Partnern Punkten. Nun zieht der Weisshaus Shop auch in Deutschland nach und vertreibt auch hier exklusiv den irischen Whiskey Dunville’s.

Bereits seit 1808 wurde der Dunville’s Whiskey in Irland hergestellt und schoss schnell an die Spitze der bekanntesten Whiskeys weltweit. Umso heftiger traf es die Fans des irischen Whiskeys, als 1931 der Vorstandsvorsitzende Robert Lambart Dunville im Alter von 38 Jahren verstarb und die Destillerie ihre Pforten schließen musste. Fast 80 Jahre lang konnte man einen Dunville’s Whiskey nur auf Auktionen erstehen. Für das Revival des beliebten Whiskeys kann nun der Echlinville Distillery gedankt werden, die 2012 den „Spirit of Belfast“ ins Leben zurückführte.

Andreas Osler, Geschäftsführer des Weisshaus Shops, sagte hierzu:

„Mit der Wiedererweckung des Dunville’s Whiskeys ist der Echlinville Distillery ein kleines Meisterwerk gelungen. Dass der Spirit of Belfast zurück in die Flasche findet, hätte kaum jemand erwartet, umso mehr freut es uns, diesen Giganten nun zu unseren Exklusiv Partnern zählen zu dürfen.“

Die erlesene Auswahl von Dunville‘s

Premium Qualität und einen unvergleichlichen Geschmack zeichnen Dunville’s Kreationen aus. Wer von dem wiedererweckten Giganten kosten möchte, muss natürlich nicht nach Irland reisen. Im Weisshaus Shop kann man sich das erlesene Sortiment direkt vor die Haustüre bestellen:

Dunville’s Three Crowns Irish Whiskey: Ganz im Stil von Dunville’s zeigt sich der Irish Whiskey weich und würzig mit Noten von Äpfeln, Nelken, feinem Holz und einem Hauch Sherry.

Dunville's Three Crowns Peated Irish Whiskey: Reifen durfte dieser Blend in Fässern, in denen zuvor stark getorfte Whiskys lagerten. Dadurch präsentiert sich der Three Crowns Peated mit feinem Torfrauch, fruchtig-würzigen Noten, salzigem Karamell und in Honig getunkte Früchte.

Dunville's 12 YO PX Finish Irish Whiskey: Eine Reifezeit von 12 Jahren mit einem Finish in Pedro-Ximenez-Sherry-Fässern zeichnen den Tropfen aus. Ausgewogen mit knackigen Äpfeln, getrockneten Früchten, Sherry und einem würzigen Abgang.

Dunville's 18 YO Irish Whiskey: Ein äußerst komplexer Whiskey mit einem vollen Fruchtaroma, Gewürzen und einer feinen Süße. Reifen durfte dieser in seltenen Fässern der Port Mourant Estate Rum Distillery.

Dunville's 1808 Irish Whiskey: Zu Ehren der Geburtsstunde von Dunville's kreiert, weist der 1808 Irish Whiskey cremige, buttrige Noten mit reifen Zitronen und einem süß-würzigen Abgang auf.

Wer sich bei dieser Auswahl nicht entscheiden kann, der kann die Dunville’s Kreationen auch in der Probiergröße erstehen. Dafür stellt der Weisshaus Shop seine Samples zur Verfügung, die gefüllt mit den flüssigen Gaumenschmeichlern zur Verkostung einladen.