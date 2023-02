Wer gewinnt eine der drei Flaschen des Single Casks Glencadam 2005/2021 PX Sherry Butt? Lesen Sie hier mehr!

Bei unserem heute Mitternacht zu Ende gegangenen Gewinnspiel – in Zusammenarbeit mit unserem Partner Kirsch Import – gab es drei ganz besondere Preise zu gewinnen: Drei Flaschen des Single Cask Glencadam 2005/2021 Pedro Ximénez Sherry Butt – übrigens vollständig darin gereift und nicht „nur“ gefinisht, der eindrucksvoll zeigt, was die Highland-Destillerie Glencadam zu bieten hat: Hervorragende, klassische Whiskys mit viel Charakter und ohne Firlefanz.

Die Beteiligung war auch diesmal wieder enorm, vielen Dank dafür – und wir haben nach dem Einsendeschluss drei glückliche Preisträger im Zufallsverfahren ermittelt.

Wer die drei Glücklichen nun sind, wollen wir Ihnen gleich verraten, aber damit es noch ein wenig spannender wird, hier die Infos zu den traumhaften Preisen, die wir diesmal anzubieten hatten:

Glencadam: 180 Jahre bis zum eigenen Whisky

Wir schreiben das Jahr 1825. Die ersten von Pferden gezogenen Omnibusse fahren durch Londons Straßen, die britische Hauptstadt läuft Peking den Rang als größte Metropole der Welt ab – und die schottische Brennereiwelt floriert. Nach dem Erlass des „Excise Act“ kurze Zeit zuvor waren die Whiskysteuern massiv gesunken. Eine der frühen Destillerien, die sich in der Folge lizensieren lässt, ist 1825 Glencadam. Es soll dennoch rund 180 Jahre dauern, bis die kleine Destillerie mit den roten Türen und Fensterrahmen ihren ersten eigenen Single Malt auf den Markt bringt.

Geheimtipp: Traditionelle Single Malts für Entdecker

Vor rund 17 Jahren war es an der Zeit: Glencadam sollte nicht mehr nur namenloser Bestandteil schottischer Blends sein, sondern sich selbst einen Namen machen. Ihr Image als „hidden gem“ hat sich die Highland-Brennerei aber bis heute bewahrt. Ihr fruchtiger, leicht würziger „East Highlands” Single Malt aus ungetorftem Gerstenmalz gilt bis heute als Geheimtipp. Die bis zu 30 Jahre alten, weder gefärbten noch kühlfiltrierten Whiskys entstehen wie zu Glencadams Gründerzeit in zwei Pot Stills. Aufgrund ihrer Bauweise erzeugen diese eine ausgesprochen zarte, weiche Spirituose. Denn: Die Lyne-Arme verlaufen in einem Winkel von 15 Grad nach oben, nicht nach unten.

Festmahl für Sherry-Fans: Pflaumen, Ahornsirup & Haferkekse

Auch für die Reifung der Malt Whiskys setzt Glencadam auf Tradition. In fast 200 Jahre alten Dunnage-Warehouses reifen die Abfüllungen zwischen niedrigen, dafür dicken Wänden sowie auf Lehmboden. Und zwar in verschiedenen Fasstypen – von Bourbon über White Port zu Sherry Casks. Das Single Cask Glencadam 2005/2021 reifte über 16 Jahre lang im Pedro Ximénez Sherry Butt Nr.1. Das Ergebnis? Ein eleganter Highland Single Malt, der bei fassstarken 57,5 Volumenprozenten vollmundige Noten von süßen Rosinen und Milchschokolade, von warmem Pekannusskuchen, Ahornsirup und Haferkeksen sowie komplexen Gewürzen entfaltet.

Wir verlosen drei Mal eine von insgesamt nur 308 Flaschen des Single Casks Glencadam 2005/2021 Pedro Ximénez Sherry Butt!

Glencadam 2005/2021 Pedro Ximénez Sherry Butt, Highland Single Malt Scotch Whisky (57,5% vol. Cask Strength, 0,7 Liter): destilliert am 15. April 2005, abgefüllt am 10. Juni 2021, vollständig gereift im Pedro Ximénez Sherry Butt; vollmundig, elegant und komplex; weder gefärbt noch kühlfiltriert.

Tasting Notes:

Nase: Elegante Aromen von süßen Rosinen, eingekochten Pflaumen, Milchschokolade und roten Trauben.

Gaumen: Warmer Pekannusskuchen, Ahornsirup, Trockenpflaumen und Haferkekse mit Muskatnuss und Tabakwürze.

Nachklang: Lang und wärmend mit Noten von Frucht-Crumble, Datteln, angekohlter Eiche und Kaffeesatz.

Und je eine der drei von insgesamt nur 308 Flaschen des Single Casks Glencadam 2005/2021 Pedro Ximénez Sherry Butt gewonnen haben:

Andreas Richter aus 01097 Dresden

Sebastian Furtner aus 85368 Wang

Florian Wältl aus 94533 Buchhofen

Wir gratulieren den Gewinnern aus ganzem Herzen – die Flaschen werden Ihnen durch unseren Gewinnspiel-Partner Kirsch Import zugesendet. Bitte um ein wenig Geduld – und dann viel Vergnügen!

Diesmal nicht gewonnen? Das tut uns leid, aber: die nächste Chance kommt bestimmt. Nämlich schon heute. In nicht einmal einer Stunde beginnt das nächste Gewinnspiel – wir freuen uns darauf, sie wieder wunderbare Whiskys gewinnen zu lassen. Also, bis dann, und schauen Sie wieder vorbei!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team