Wer hat den Glenlivet 1987 von Gordon & MacPhail im Wert von über 700 Euro gewonnen? Erfahren Sie es hier!

War das spannend. In unserer letzten Verlosung konnten Sie einen Whisky gewinnen, der durch seine Herkunft, sein Alter und sein garantiert erstklassiges Fassmanagement unter den fachkundigen Händen von Gordon & MacPhail eine kostbare Besonderheit ist: Der Glenlivet 1987, abgefüllt in Fassstärke mit 49,2% nach 33 Jahren Reife. Eine von nur 173 Flaschen weltweit gab es auf Whiskyexperts zu gewinnen – dank unseres Partners Kirsch Import.

Wer diese traumhafte Abfüllung gewonnen hat, erfahren Sie untenstehend, nach einigen Worten zu Gordon & MacPhail und der exquisiten Abfüllung:

Gordon & MacPhail: seltene Whisky-Abfüllungen renommierter schottischer Brennereien

Ein kleiner Kaufladen für Tee, Wein und Spirituosen in der South Street im schottischen Elgin – das ist der Ursprung des unabhängigen Abfüllers Gordon & MacPhail. Seit seiner Gründung hat sich das Familienunternehmen zu einem internationalen Experten in der Reifung besonderer Scotch Whiskys entwickelt. Gordon & MacPhail kaufen frische Destillate schottischer Brennereien und lagern diese New Makes zum Teil über mehrere Generationen in ihren eigenen Fässern – für 8, 20 oder neuerdings bis zu 80 Jahre , für den ältesten Single Malt Scotch der Welt. Insgesamt lässt der Abfüller die Destillate häufig länger reifen als in der jeweiligen Brennerei üblich. Eine Spezialität des Familienunternehmens sind Sherry-Fässer aus Jerez in Spanien und Ex-Bourbon-Casks von einer befreundeten Küferei im nahegelegenen Craigellachie.

Expertise aus einer Hand: familiengeführt seit Ende des 19. Jahrhunderts

Das Geschäft Gordon & MacPhail wurde 1895 von James Gordon und John Alexander MacPhail gegründet und später von ihrem Angestellten John Urquhart übernommen. Der begann erstmals eigene Fässer zu kaufen und sie bei renommierten Brennereien – darunter Glenlivet, Glen Grant und Linkwood – befüllen zu lassen. Gordon & MacPhail ist noch heute in der Hand der Familie Uruqhart. Diese ist inzwischen auch Inhaber einer eigenen Brennerei: der Benromach Destillerie – nur 12 Meilen von ihrem Shop in Elgin entfernt.

Gordon & MacPhail in Elgin

Ausnahme-Whiskys: Single Malt Scotch – bis zu 80 Jahre gereift

Gordon & MacPhail veröffentlichen ihre Abfüllungen in verschiedenen Kollektionen. Eine davon ist die „Discovery Range“, die Single Malts von unterschiedlichen Brennereien umfasst und rund um die Geschmacksprofile Rauch, Sherry und Bourbon aufgebaut ist. Kennzeichen der „Distillery Labels“ Range sind historische Etiketten von einigen der beliebtesten Destillerien Schottlands. Whiskys der Reihe „Connoisseurs Choice“ sind Abfüllungen in kleinen Auflagen – die dementsprechend stark limitiert und gefragt sind. Sie werden mit 46 % vol. oder in Fassstärke und zum Teil mit einem Wood Finish abgefüllt.

Letzterer Reihe gehört der Glenlivet 1987/2020 an. Stolze 33 Jahre gönnte Gordon & MacPhail dem Speyside Single Malt im Fass. Dafür wählte man ein Refill American Hogshead aus, in dem die Scotch-Whisky-Rarität komplexe Aromen von grünem Apfel und dunklem Honig, Orangenzesten, braunem Zucker und frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer entwickelte.

Nur 173 Flaschen existieren von der edlen Abfüllung aus derselben Brennerei wie der älteste Single Malt Scotch der Welt – wir verlosen exklusiv ein Exemplar des Glenlivet 1987/2020 von Gordon & MacPhail im Wert von über 700 Euro!

Glenlivet 1987/2020, Speyside Single Malt Scotch Whisky (49,2% vol. Cask Strength, 0,7 Liter): 33-jährige Reifung im Refill American Hogshead; komplex mit hellen Früchten wie Apfel und Birne sowie Orangenzesten, mit der malzigen Süße von dunklem Honig und braunem Zucker und der Würze von schwarzem Pfeffer; weder gefärbt noch kühlfiltriert; limitiert auf 173 Flaschen.

Und den Glenlivet 1987 von Gordon & MacPhail im Wert von über 700 Euro gewonnen hat:

Fabian Freyer aus 30171 Hannover

Wir von Whiskyexperts gratulieren ganz herzlich! Ihr Gewinn wird Ihnen schon in den nächsten Tagen von Kirsch Import zugesendet.

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team