Genau gibt der Whisky seine Herkunftauf den Etiketten nicht an – wie es sich für einen mysteriösen Whisky zur Walpurgisnacht gehört – aber der von den Orkneys stammende Ars Goetia Paimon vom Online-Händler und unabhängigen Abfüller whic.de gibt mit seinen Tasting Notes handfeste Hinweise, von welcher Brennerei er wohl stammt (und es ist wohl nicht Scapa).

Was es über den 10 Jahre alten Ars Goetia Paimon zu sagen gibt, sagt Ihne whic.de hier:

WHISKY RELEASE ZUR WALPURGISNACHT

whic entfesselt den samtig-intensiven Paimon

Bremen, 30.04.2025

Mit dem zweiten Release der schwarzmagischen Ars Goetia Whisky-Reihe – Paimon – beschwören die Whiskyprofis von whic heute besonders fruchtige, sommerliche Aromen ins Glas.

Nach 10 Jahren im Refill Sherry Hogshead entfesselt der Single Malt von den Orkneys köstliche Apfel-, Birnen- und Aprikosenaromen sowie süßen Dattelsirup und Karamell. Trotz dieser intensiven Sherryfass-Einflüsse bleibt genug Raum für den typischen Inselcharakter: Heidekraut und maritime Salznoten geben einen Hinweis auf die Herkunft dieser dunklen Versuchung. Das Mundgefühl ist ölig-samtig. Eichenwürze, bittersüße Schoko-Kaffeenoten und Heidehonig begleiten bis zum Schluss.

Von dieser dämonischen Abfüllung gibt es lediglich 336 Exemplare, die Whiskyliebhabern ihre verborgenen Genüsse bei angenehm intensiven 46% Vol. offenbaren können. Den Ars Goetia Paimon gibt es ab sofort, nur bei whic.de: whic.de/ars-goetia

„Pünktlich zur sagenumwobenen Hexentanznacht führen wir Ars Goetia fort. Doch neben dieser thematischen Verbindung und der außergewöhnlichen Optik bekommen Sie vor allem einen tollen Frühlings- und Sommerwhisky mit herrlich süßen, tiefen Aromen. Wunderbar, um ihn an den länger werdenden Abenden in den letzten Sonnenstrahlen zu genießen.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich

Über Ars Goetia

Mit der schwarzmagischen Whisky Serie Ars Goetia beschwören wir mit jeder dämonischen Abfüllung höllisch gute Aromen ins Nosingglas. Passend dazu ziert jede Flasche ein mystisch anmutendes Etikett ganz in Schwarz. Entdecken Sie die geheimnisumwobenen Geschmacksnoten, die in jeder Flasche verkorkt darauf warten, entfesselt zu werden. Auch an den dunkelsten Tagen des Jahres kommt der Genuss mit Ars Goetia nicht zu kurz.