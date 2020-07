Whiskyexperts Classics: Das Ausbrennen eines Fasses in der Amrut Cooperage (Video)

In unserer Serie Whiskyexperts Classics zeigen wir Ihnen Videos, die wir gerne aus dem Schatten der Zeit hervorholen und Ihnen nochmals vorstellen wollen – heute zum Beispiel eines, das wir bei unserem Besuch in der Amrut Distillery in Bangalore/Südindien gedreht haben (den gesamten Reisebericht mit neun Videos finden Sie hier). Man hat dort eine eigene, allerdings sehr kleine Cooperage, die Fässer für die Single Malt Produktion im Haus aufbereitet. Das geschieht mit einer selbst gebauten, improvisiert aussehenden aber dennoch sehr effektiven Apparatur, die man in den Details auch vor Ort entwickelt hat.

Flammen und Fässer sehen immer sehr spektakulär aus – egal in welcher Brennerei. Und auch das hier ist keine Ausnahme. Viel Vergnüngen damit, und wir lesen uns am späteren Vormittag wieder, wenn wir Ihnen neue deutsche Whiskyverkostungen auf Video und in Podcasts vorstellen dürfen. Bis dahin!