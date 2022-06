Whiskyfun: Angus verkostet drei Balvenie

In der Speyside liegt Balvenie, die Destilerie von William Grant & Sons, mit einer aktuellen Kapazität von 7 Millionen Litern, also schon durchaus zu den größeren Brennereien zu zählen. Man produziert dort typische Speyside-Whiskys, mit bemerkenswerten Ausnahmen, so zum Beispiel eine Woche pro Jahr einen getorften Spirit, der dann, nach Reifung natürlich, eine eigene Abfüllung bekommt.

Der getorfte Balvenie aus dem Vorjahr und zwei ältere Abfüllungen finden Eingang in die Verkostung von Angus MacRaild, der wie üblich am Samstag „Dienst“ bei Whiskyfun hat. Hier seine Wertungen in der Verkostung:

Abfüllung Punkte