Whiskyfun: Angus verkostet fünf Whiskys aus Miltonduff

Heute, am Samstag, begibt sich Angus MacRaild mit seiner Verkostung in die Speyside zur Destillerie Miltonduff. Fünf Abfüllungen von dort hat er sich ausgesucht, zwei von Cadnehead und einer von The Whisky Exchange, alle drei aus der Gegenwart, sowie zwei ältere Abfüllungen, die aus den 60ern und 80ern stammen.

Miltonduff. Bild © Potstill Vienna, Dr. Mario Prinz

Die Bandbreite der Bewertungen in dieser Verkostung ist diesmal ziemlich groß:

Abfüllung Punkte