Islands

Whiskyfun: Angus verkostet zwei alte Talisker und einen noch älteren Tobermory

Drei Whiskys aus Zeiten, in denen die meisten von uns noch nicht an Whisky dachten - oder überhaupt an irgendetwas

An diesem Samstag übernimmt wieder Angus MacRaild das Ruder auf Whiskyfun, und er nutzt seine Session zur Verkostung von alten Abfüllungen. Zwei Talisker, abgefüllt 1966 und ungefähr 1970 sind es diesmal, und ein Tobermory, der um 1920 in die Flasche kam (und den Angus in einer Auktion „geschossen“ hat).

Wie man sich vorstellen kann, gibt es heute in der Verkostung Wertungen von 90 aufwärts…

AbfüllungPunkte

Talisker 1954/1966 (70 proof, Berry Brothers & Rudd)90
Talisker 1959 (70 proof, Gordon & MacPhail, -/+ 1970)91
Old Tobermory Scotch Whisky (OB, John Hopkins & Co. Ltd, -/+ 1920s)94

Das Titelbild widmen wir Talisker, hier werfen wir einen Blick auf Tobermory auf der Insel Mull

Tobermory. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings

