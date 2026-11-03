Woodford Reserve präsentiert in den USA „Double Oaked Rye“

Die Marke Woodford Reserve aus dem Hause Brown-Forman erweitert ihre „Double Oaked“-Reihe um einen Rye-Whiskey. Auch dieser vollständig gereifte Kentucky Straight Rye Whiskey wird in ein zweites, speziell angefertigtes Fass aus neuer Eiche umgefüllt. Dieses Fass wurde heavily toasted und lightly charred. Woodford Reserve Double Oaked Rye verbleibt darin für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten, und wird mit einem Alkoholgehalt von 45,1 % vol. abgefüllt.

Elizabeth McCall, Master Distiller bei Woodford Reserve, erklärt:

“Woodford Reserve Double Oaked Rye is where rye meets the richness of Double Oaked.” “We are bringing that same meticulous attention to barrel finishing that defined our Bourbon over to the rye category, creating an unexpected, complex, and incredibly flavorful whiskey.”

Woodford Reserve Double Oaked Rye wird das Portfolio der Marke dauerhaft ergänzen und ist in Kürze landesweit in den USA erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier bei 54,99 US-Dollar für eine 750-ml-Flasche.