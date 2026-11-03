Serge verkostet: Ein Trio aus Tullibardine

Erst knapp zwei Monate ist Serge Valentin’s letzte Tullibardine-Tasting-Session auf Whiskfun her, in der die drei Indie Bottlings zum Teil überzeugen konnten. Höhere Bewertungen finden wir in der heutigen Verkostung von Malts aus dieser Highland-Brennerei. Neben der Destillerie-Abfüllung The Murray 2013 Cask Strength, die in diesem Jahr erschien, sind zudem zwei aktuelle unabhängige Bottlings Teil des Tastings. Das heutige Tullibardine-Trio und ihre Bewertungen in der Übersicht:

Abfüllung Punkte