HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Ein Trio aus Tullibardine

The Murray 2013 Cask Strength und zwei unabhängige Abfüllungen aus der Highland-Brennerei bilden die Verkostung des Tages

Erst knapp zwei Monate ist Serge Valentin’s letzte Tullibardine-Tasting-Session auf Whiskfun her, in der die drei Indie Bottlings zum Teil überzeugen konnten. Höhere Bewertungen finden wir in der heutigen Verkostung von Malts aus dieser Highland-Brennerei. Neben der Destillerie-Abfüllung The Murray 2013 Cask Strength, die in diesem Jahr erschien, sind zudem zwei aktuelle unabhängige Bottlings Teil des Tastings. Das heutige Tullibardine-Trio und ihre Bewertungen in der Übersicht:

AbfüllungPunkte

Tullibardine 2013/2026 ‘The Murray’ (56.1%, OB, Cask Strength)86
Tullibardine 22 yo 2004/2026 (47.8%, The Whisky Agency, Ruby Port barrique)86
Tullibardine 21 yo 2005/2026 (55.6%, Decadent Drams, first fill sherry hogshead, 274 bottles)87 
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