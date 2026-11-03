English Whisky Guild veröffentlicht Jahresbericht 2026

Auf ein Jahr bedeutender Erfolge für den Sektor English Whisky blickt die English Whisky Guild in ihrem Jahresbericht 2026 zurück. Zu aller erst steht hier selbstverständlich der Erhalt des Status der Geographical Indication (GI), der dem English Whisky vom Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) verliehen wurde (wir berichteten). Doch auch darüber hinaus blickt die EWG auf ein erfolgreiches vergangenes Jahr zurück:

In England sind inzwischen mehr als 70 Brennereien für englischen Whisky tätig.

Im vergangenen Jahr verzeichneten die Brennereien rund 500.000 Besucher.

Der Sektor sichert 488 Vollzeitarbeitsplätze.

Englischer Whisky wird weltweit in mehr als 30 Exportmärkten konsumiert.

Der Wert der lagernden Whiskybestände beläuft sich auf schätzungsweise 1,25 Milliarden Pfund.

Etwa 90 % der Produzenten stellen „Single Malt English Whisky“ her.

Morag Garden, Geschäftsführerin der English Whisky Guild, kommentiert den Jahresbericht so:

„This year’s Annual Review captures an important moment for English Whisky. The achievement of Geographical Indication status is a landmark milestone that recognises the quality, authenticity and distinctiveness of our category. Alongside this achievement, we continue to see investment in distilleries, growing visitor numbers and increasing recognition of English Whisky in markets around the world. Together, these developments demonstrate the strength and ambition of our sector. We are incredibly proud of what has been achieved and look forward to working with our members and partners to continue building the reputation of English Whisky at home and abroad.“

Den kompletten Jahresbericht 2026 der English Whisky Guild, der neben einem Rückblick auf das vergangene Jahr des English Whiskys unter anderem zudem einige Portraits der Mitglieds-Brennereien enthält, können Sie über die Website der EWG downloaden. Zusätzlich finden Sie dort auch die Jahresberichte der letzten beiden Jahre.