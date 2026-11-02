Pfalzland Spirits & More stellen New Make und Balsamico Cask Finish vor

Bei Pfalzland Spirits & More sind heute ab 15 Uhr zwei neue Abfüllungen erhältlich. Um welche Bottlings es sich hierbei handelt, können Sie in der folgenden Info von Pfalzland Spirits & More erfahren:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Neu: New Make-Pfalzland Spirits and more ab 2.11.26 um 15 Uhr erhältlich

Warum hat man eigentlich so lange nichts von uns gehört?

Ganz einfach: Wir waren fleißig! Statt vieler Worte haben wir die Zeit in unserer kleinen 100 L Destillerie verbracht und mit voller Leidenschaft an unserem zukünftigen Whisky gearbeitet. Es wurde gemaischt, gebraut und natürlich destilliert.

Jetzt ist es endlich so weit: Einige von euch bekommen die Möglichkeit, unseren New Make zu probieren und einen ersten Eindruck davon zu gewinnen, was einmal ein richtig guter Whisky werden soll.

Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt – direkt aus unserer eigenen Destillerie und mit ganz viel Herzblut hergestellt.

Wir nehmen euch mit auf diese spannende Reise. Seid gespannt, denn das war erst der Anfang!

Begleitet unseren New Spirit auf seinem Weg!

Bei uns könnt ihr nicht nur das fertige Destillat entdecken, sondern auch seine Entstehung Schritt für Schritt verfolgen.

Schaut euch die Details auf dem Etikett genau an: Welches Malz verwenden wir? Wie war die Stammwürze unseres Bieres? Welche Hefe kam zum Einsatz und welche spannenden Werte stecken hinter unserem New Make?

Wir möchten euch einen ehrlichen Einblick in unser Handwerk geben und zeigen, was unseren Spirit so besonders macht. Denn bei uns steckt hinter jeder Flasche eine Geschichte.

Und es geht schon bald weiter:

Noch kurz vor Weihnachten erscheint unser nächster Spirit – gereift in einem Pflaumen-Zimt-Likörfass. Eine spannende Kombination, auf die ihr euch freuen dürft!

Bleibt neugierig, verfolgt unsere Reise und folgt uns, damit ihr keine unserer kommenden Abfüllungen verpasst.

Euer Team von Pfalzland Spirits and More

Unsere erste limitierte New Make Abfüllung

Ein besonderer Moment für Pfalzland Spirits and More: Unser erster New Make stammt zu 100 % aus unserer eigenen kleinen Destillerie. Mit Leidenschaft, handwerklichem Können und ausgewählten Malzsorten haben wir ein Destillat geschaffen, das unsere ganz eigene Handschrift trägt.

Kraftvoll, fruchtig und mit einer verführerischen Schokoladennote – entdecke die erste limitierte Abfüllung aus dem Hause Pfalzland Spirits and More. Ein echtes Stück Destillerie-Handwerk.

Nase

Eine angenehme Malzsüße eröffnet das Aromenspiel, begleitet von fruchtigen Noten reifer Äpfel und einer feinen Würze. Dahinter zeigen sich dezente Anklänge von Getreide und Schokolade.

Mundgefühl

Kräftig, vollmundig und angenehm weich mit einer ausgeprägten Malzsüße. Fruchtige Aromen treffen auf eine feine Pfefferwürze, die dem New Make eine spannende Tiefe und Komplexität verleiht.

Abgang

Lang anhaltend und charaktervoll. Süße Fruchtnoten verbinden sich mit intensiver dunkler Schokolade und einer dezenten Würze, die angenehm nachklingt.

Hier erhältlich ab 2.11.26 um 15 Uhr

https://pfalzland-shop.de/products/the-white-tritsch-the-legendary-white-spirit-malzbrand

Und schon kommen wir zu einer Speziellen Abfüllung.

PFALZLAND – BALSAMICO CASK FINISH

Ein außergewöhnliches Whiskyprojekt in kleinster Auflage!

Manchmal entstehen die außergewöhnlichsten Tropfen im ganz Kleinen.

Dieser besondere Whisky ( Das Etikette sollte es verraten) ist das Ergebnis eines exklusiven 10-Liter-Fassprojekts. Ein einziges kleines Fass, ein besonderes Finish und viel Leidenschaft für außergewöhnliche Whiskykompositionen.

Das Ergebnis sind gerade einmal 15 Flaschen voller Charakter und Individualität.

NASE (NOSE)

Intensive Aromen von dunklen Trockenfrüchten, reifen Pflaumen und Rosinen. Dazu feine Vanille, Karamell und geröstete Nüsse. Eine dezente, fruchtig-säuerliche Balsamico-Note verleiht dem Duft eine außergewöhnliche Tiefe.

GESCHMACK (PALATE)

Vollmundig, kräftig und komplex. Dunkle Kirschen, saftige Feigen und süßes Karamell verbinden sich mit Zartbitterschokolade und würziger Eiche. Das Balsamico-Finish sorgt für eine spannende Balance aus fruchtiger Süße und feiner herber Würze.

ABGANG (FINISH)

Lang, intensiv und angenehm wärmend. Dunkle Früchte, dezente Röstaromen und würzige Eiche bleiben lange am Gaumen. Eine elegante, leicht herbe Balsamico-Note rundet das Geschmackserlebnis harmonisch ab.

DIE FAKTEN

Destilliert: 2016

Fassprojekt: Ein einziges 10-Liter-Fass

Abgefüllt: 18.10.2026

Alkoholgehalt: 54,9 % Vol.

Flascheninhalt: 0,5 Liter

Auflage: Nur 15 Flaschen!

CHARAKTER: Kräftig · Fruchtig · Würzig · Komplex · Außergewöhnlich

EIN FASS. 15 FLASCHEN. EINE BESONDERE GESCHICHTE.

Ein Whisky wie eine Reise über stürmische Meere – kraftvoll, geheimnisvoll und mit einem außergewöhnlichen Balsamico-Finish.

Große Charaktere brauchen keine großen Fässer!

Hier erhältlich ab 2.11.26 um 15 Uhr

https://pfalzland-shop.de/products/balsamico-cask-finish-10l-projekt

Ihr wollt mehr erfahren? ? Dann stöbert doch einfach mal auf unserer Website vorbei:

WWW.PFALZLAND-SHOP.DE

Bei uns gibt es immer etwas Tolles zu entdecken – reinschauen lohnt sich!