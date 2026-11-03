Am kommenden Wochenende öffnet die Whisky- und Rum-Messe Hall of Angels’ Share wieder ihre Türen in der Neuen Tonhalle Villingen. Was Sie an den drei Messetagen vom 6. bis 8. November 2026 erwartet, können Sie in der nun folgenden Info des Veranstalters erfahren::

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Hall of Angels’ Share 2026: Besondere Messefässer, unabhängige Aussteller und informative Tastings

Die Whisky- und Rummesse öffnet vom 6. bis 8. November ihre Türen in der Neuen Tonhalle Villingen. Der Samstagabend ist bereits ausverkauft.

Nur noch wenige Tage, dann ist es endlich so weit: Vom 6. bis 8. November 2026 verwandelt sich die Neue Tonhalle in Villingen-Schwenningen wieder in einen Treffpunkt für Whisky- und Rumliebhaber. Nach der letztjährigen Warehouse Edition bei Wein-Riegger kehrt die Hall of Angels’ Share an ihren gewohnten Veranstaltungsort zurück – mit zahlreichen Ausstellern, besonderen Raritäten, spannenden Tastings und zwei exklusiven Messefässern.

Mehr unabhängige Aussteller, mehr persönliche Begegnungen

In diesem Jahr setzt die Hall of Angels’ Share verstärkt auf eigenständige Aussteller. Neben bekannten Namen sind zahlreiche unabhängige Abfüller, kleinere Brennereien und spezialisierte Importeure vertreten, die ihre Whiskys und Rums persönlich präsentieren.

Gerade dieser direkte Austausch macht den besonderen Reiz der Villinger Messe aus. Hier stehen die Menschen hinter den Abfüllungen selbst am Stand, erzählen von ihren Fässern, ihrer Arbeit und ihrer Leidenschaft. Besucher haben die Möglichkeit, Neues zu entdecken, Fragen zu stellen und sich in Ruhe durch die unterschiedlichsten Geschmackswelten zu probieren.

Dabei ist die Messe längst nicht nur etwas für eingefleischte Whiskyfans. Auch Rumliebhaber kommen auf ihre Kosten: Während im Erdgeschoss der Schwerpunkt auf Whisky liegt, dreht sich im Obergeschoss vieles um Rum und die Marken von True Spirits. Die eigene Rum-Lounge lädt dazu ein, die Vielfalt dieser Spirituose kennenzulernen – von klassischen Stilrichtungen bis hin zu außergewöhnlichen Abfüllungen.

Zwei Messefässer zum Selbstabfüllen

Ein besonderes Highlight sind auch in diesem Jahr die exklusiven Messefässer von Riegger’s Selection. Gleich zwei außergewöhnliche Whiskys warten darauf, entdeckt zu werden.

Der A:MOR aus dem Jahr 2012 stammt aus einem Rioja-Fass der spanischen Bodega Hermanos Peciña. Daneben steht mit dem Bonnie Whisper – Second Edition eine ungetorfte Abfüllung aus einem sogenannten Blood Tub bereit.

Das Besondere daran: Die Besucher können beide Whiskys direkt aus den Originalfässern verkosten und ihre persönliche Flasche selbst abfüllen. So lässt sich unmittelbar erleben, wie der Whisky aus dem Fass kommt, bevor er schließlich in der eigenen Flasche landet. Ein Erlebnis, das nicht nur für Sammler und Liebhaber besonderer Einzelfässer interessant ist.

Hochkarätige Tastings und ein besonderer Abschied

Auch das Tastingprogramm ist wieder ein fester Bestandteil der Hall of Angels’ Share. Am Samstag führen erfahrene Referenten, Markenbotschafter und unabhängige Abfüller durch verschiedene Themenwelten. Von internationalen Whiskys über besondere

Fassabfüllungen bis hin zur Kombination von Whisky und Schokolade ist für unterschiedliche Interessen etwas dabei.

Ein besonderer Moment wird in diesem Jahr der Besuch von Ewald Stromer sein. Seit vielen Jahren ist er eng mit der Hall of Angels’ Share, Wein-Riegger und Riegger’s Selection verbunden. Nun wird er bei einem seiner letzten offiziellen Auftritte für Bruichladdich noch einmal persönlich in Villingen dabei sein und zwei Tastings begleiten.

Für uns als Familien Lauinger ist dies auch eine Gelegenheit, Danke zu sagen: für die langjährige Zusammenarbeit, seine Unterstützung und die vielen gemeinsamen Tastings Veranstaltungen und Reisen. Wir freuen uns sehr, dass Ewald auch in diesem Jahr noch einmal Teil unserer Messe ist.

Drei Messetage mit unterschiedlichem Charakter

Wer die Hall of Angels’ Share besuchen möchte, hat dafür drei Tage mit ganz unterschiedlicher Atmosphäre zur Auswahl. Der Freitag bietet traditionell die Gelegenheit, die Messe direkt zum Auftakt zu erleben und besondere Abfüllungen frühzeitig zu entdecken. Am Samstag steht neben dem Messegeschehen das umfangreiche Tastingprogramm im Mittelpunkt.

Wer es etwas ruhiger mag, sollte sich den Sonntag vormerken. Gerade an diesem Tag bleibt Zeit für ausführliche Gespräche mit den Ausstellern, persönliche Empfehlungen und die eine oder andere Entdeckung abseits der bekannten Namen.

Der Samstagabend-Slot „Late Angel“ ist vollständig ausverkauft. Für Freitag, Samstag „Early Angel“ und Sonntag sind dagegen weiterhin Eintrittskarten erhältlich – sowohl online als auch an der Tageskasse.

Alle Informationen zur Messe

Termin: 6. bis 8. November 2026

Veranstaltungsort: Neue Tonhalle, Villingen-Schwenningen

Weitere Informationen gibt es unter: www.whiskymesse-villingen.de

Die Veranstalter und Aussteller freuen sich auf ein genussvolles Wochenende mit vielen bekannten Gesichtern, neuen Begegnungen und natürlich jeder Menge spannender Whiskys und Rums.