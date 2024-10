Wu Dram Clan bringt The Liquid Crew Vol. 3 – Single Barrel Indiana Rye Whiskey

Mit einem Single Barrel Indiana Rye Whiskey als dritte Ausgabe setzt Wu Dram Clan seine Serie The Liquid Crew fort, die sich amerikanischen Whiskeys widmet. Der neue Rye besticht vor allem durch seinen sehr hohen Rye-Anteil, der der Abfüllung laut der Info, die wir erhalten haben, viel Würze und Tiefe bringt.

Mehr über den The Liquid Crew Vol. 3 in dem untenstehenden Text, in dem Sie auch die Bezugsquellen der Abfüllung finden.

RYE WHISKEY: The Liquid Crew Vol. 3 – Ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis für Whisk(e)y-Liebhaber

Nach dem überwältigenden Erfolg unserer ersten beiden Veröffentlichungen, einem Tennessee und einem Bourbon Whiskey, freuen wir uns, mit The Liquid Crew Vol. 3 ein weiteres Highlight der amerikanischen Whisk(e)y-Kunst präsentieren zu dürfen: einen exklusiven Single Barrel Rye Whiskey.

Unsere Liquid Crew-Serie entführt Whisk(e)y-Enthusiasten auf eine Geschmacksreise durch die USA. Mit jedem Release heben wir das unverwechselbare Profil der amerikanischen Whisk(e)ys hervor. Diesmal führen wir Sie in die faszinierende Welt des Rye Whiskeys, der sich durch seinen hohen Roggenanteil auszeichnet. Gesetzlich vorgeschrieben beträgt der Roggenanteil mindestens 51 %, doch unser Single Barrel Rye übertrifft diese Anforderung mit einem beeindruckenden Anteil von bis zu 90 %. Das Ergebnis ist ein Whiskey, der sich durch eine außergewöhnliche Würze und Tiefe auszeichnet – ein Muss für Kenner und Genießer.

Dieser Indiana Rye Whiskey wurde am 25. Oktober 2017 destilliert und am 29. April 2024 abgefüllt. Er reifte sechs Jahre lang in neuen, ausgebrannten Eichenfässern, die ihm seine unverwechselbaren Aromen verleihen: Pfeffer, Gewürze, Zitrusfrüchte und ein Hauch von Minze. Mit einem Alkoholgehalt von 46,0 % bietet dieser Whiskey eine ausgewogene Kombination aus Kraft und Komplexität.

Was diesen Rye Whiskey besonders macht, ist seine strenge Limitierung: Nur 294 Flaschen wurden direkt aus dem Fass abgefüllt, wobei für Europa nur 170 Flaschen zur Verfügung stehen. Jedes Glas ist ein exklusives Erlebnis für Whiskey-Liebhaber, die auf der Suche nach etwas Einzigartigem sind.

Details zum Indiana Rye Whiskey:

Destilliert : 25.10.2017

: 25.10.2017 Abgefüllt : 29.04.2024

: 29.04.2024 Alkoholgehalt : 46,0 % ABV

: 46,0 % ABV Reifung : New American Oak Barrel

: New American Oak Barrel Typ : Single Barrel

: Single Barrel Alter : 6 Jahre

: 6 Jahre Inhalt : 700 ml

: 700 ml Preis: UVP 79,99 €

Besuchen Sie unsere Händler, um eine der begehrten Flaschen zu sichern. Eine Liste der Verkaufsstellen finden Sie auf unserer Website: www.wudramclan.de/dealer