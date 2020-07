Zum Nachmixen: Ein Whisky-Sommercocktail mit Glenmorangie

Mitte der Woche ist eigentlich ein guter Tag für einen schönen Whisky-Cocktail, oder? Ok, eigentlich ist jeder Tag ein guter Tag dafür, also spricht auch nichts dagegen, sich den „Padovani„, den der preisgekrönte Barkeeper Kan Zuo (The Sign Lounge, Wien) mit einem Glenmorangie Original gezaubert hat, erst morgen oder am Wochenende nachzumixen.

Die Zutatenliste ist extrem kurz, das Vergnügen mit ihm dann hoffentlich schier endlos – und wenn man die Zutaten (Whisky, Hollunderblütenlikör, Eis) zur Hand hat, ist er auch von absoluten Mixanfängern mit links gemacht.

Danke an Moët Hennessy für die Zusendung des Rezepts – und Ihnen nun viel Spaß beim Nachmixen und Genießen:

„Padovani“

Dieser Drink bringt einen edlen Hauch in die 2000er Jahre, die Facebook- & MySpace-Ära! Zubereitet mit dem Glenmorangie Original 10yo und einem Holunderblütenlikör ist der mächtige und doch schlichte „Padovani“ der beste Begleiter für einen Chat mit den Mädels oder einen „Gossip Girl“- Abend.

• 5cl Glenmorangie 10y

• 2cl Holunderblütenlikör

Zubereitung: Die Zutaten ins Rührglas geben und ca. 15 Sekunden verrühren. Danach

auf einem großen Eisball servieren.

Ideales Glas: Tumbler

Dekoration: Zitronenzeste oder essbare Blätter