In der alten Brennblase der legendären Karuizawa Distillery sind die Whiskys der japanischen Shizuoka Distillery destilliert – zwei Single Cask Abfüllungen von dort sind nun über JWhisky aus München erhältlich. Die dreijährigen Whiskys haben durch die Reifung in kleinen 50l-Fässern laut JWhisky mehr Tiefe und Komplexität erhalten.

Was es über die Abfüllungen, deren Etiketten auf traditionellem japanischen Washi-Papier gedruckt wurden, sonst noch zu sagen gibt und wie Sie sich eine davon sichern können, lesen Sie hier:

Zwei neue Shizuoka Single Cask Abfüllungen für Jwhisky – Ex-Bourbon, Non Peated, je 52,7% vol

München, den 31.10.2025 – Jwhisky stellt zwei exklusive Single Cask Abfüllungen aus der renommierten Shizuoka Distillery vor. Beide Whiskys wurden im Mai 2025 nach über drei Jahren Reifezeit abgefüllt – gereift in 50‑Liter Ex‑Bourbon‑Fässern und destilliert in der legendären ehemaligen Karuizawa-Brennblase. Die geringe Fassgröße sorgt für eine außergewöhnliche Tiefe und Komplexität, wie man sie sonst nur aus älteren Abfüllungen kennt.

Details zu den Abfüllungen

Shizuoka Single Cask „Kranich“

Fassnummer: 2021‑968

Fass: Ex‑Bourbon

Peated: Nein

Alkoholgehalt: 52,7 % vol.

Anzahl weltweit: nur 52 Flaschen

Preis: 189,00 € inkl. MwSt. (≈ 270,00 €/Liter)

Verfügbarkeit: sofort

Shizuoka Single Cask „Adler“

Fassnummer: 2021‑969

Fass: Ex‑Bourbon

Peated: Nein

Alkoholgehalt: 52,7 % vol.

Anzahl weltweit: nur 56 Flaschen

Preis: 189,00 € inkl. MwSt. (≈ 270,00 €/Liter)

Verfügbarkeit: sofort

Beide Editionen tragen Etiketten aus original japanischem Washi‑Papier und zeigen historische Kunstmotive aus dem 19. Jahrhundert.

„Unsere beiden neuen Shizuoka Single Cask Abfüllungen verbinden exzellente Reife mit klarer Fassprägung – zwei einzigartige Charaktere mit beeindruckender Tiefe und japanischer Eleganz.“ Jürgen Liebenau, Geschäftsführer, Jwhisky

Bezugsquellen

• Kranich: https://jwhisky.de/products/shizuoka-distillery-single-cask-jwhisky-kranich-2021-968-non-peated

• Adler: https://jwhisky.de/products/shizuoka-distillery-single-cask-jwhisky-adler-2021-969-non-peated

• Online‑Shop: https://jwhisky.de