In der alten Brennblase der legendären Karuizawa Distillery sind die Whiskys der japanischen Shizuoka Distillery destilliert – zwei Single Cask Abfüllungen von dort sind nun über JWhisky aus München erhältlich. Die dreijährigen Whiskys haben durch die Reifung in kleinen 50l-Fässern laut JWhisky mehr Tiefe und Komplexität erhalten.
Was es über die Abfüllungen, deren Etiketten auf traditionellem japanischen Washi-Papier gedruckt wurden, sonst noch zu sagen gibt und wie Sie sich eine davon sichern können, lesen Sie hier:
Zwei neue Shizuoka Single Cask Abfüllungen für Jwhisky – Ex-Bourbon, Non Peated, je 52,7% vol
München, den 31.10.2025 – Jwhisky stellt zwei exklusive Single Cask Abfüllungen aus der renommierten Shizuoka Distillery vor. Beide Whiskys wurden im Mai 2025 nach über drei Jahren Reifezeit abgefüllt – gereift in 50‑Liter Ex‑Bourbon‑Fässern und destilliert in der legendären ehemaligen Karuizawa-Brennblase. Die geringe Fassgröße sorgt für eine außergewöhnliche Tiefe und Komplexität, wie man sie sonst nur aus älteren Abfüllungen kennt.
Details zu den Abfüllungen
Shizuoka Single Cask „Kranich“
- Fassnummer: 2021‑968
- Fass: Ex‑Bourbon
- Peated: Nein
- Alkoholgehalt: 52,7 % vol.
- Anzahl weltweit: nur 52 Flaschen
- Preis: 189,00 € inkl. MwSt. (≈ 270,00 €/Liter)
- Verfügbarkeit: sofort
Shizuoka Single Cask „Adler“
- Fassnummer: 2021‑969
- Fass: Ex‑Bourbon
- Peated: Nein
- Alkoholgehalt: 52,7 % vol.
- Anzahl weltweit: nur 56 Flaschen
- Preis: 189,00 € inkl. MwSt. (≈ 270,00 €/Liter)
- Verfügbarkeit: sofort
Beide Editionen tragen Etiketten aus original japanischem Washi‑Papier und zeigen historische Kunstmotive aus dem 19. Jahrhundert.
Bezugsquellen
• Kranich: https://jwhisky.de/products/shizuoka-distillery-single-cask-jwhisky-kranich-2021-968-non-peated
• Adler: https://jwhisky.de/products/shizuoka-distillery-single-cask-jwhisky-adler-2021-969-non-peated
• Online‑Shop: https://jwhisky.de