Sansibar Whisky bringt zwei neue Abfüllungen aus der Shizuoka Distillery für Shinanoya

Der Importeur Sansibar Whisky hat uns über zwei neue Abfüllungen aus Japan informiert, die über ihn in den deutschen Handel kommen. Es handelt sich dabei um zwei Einzelfassabfüllungen aus der Shizuoka Distillery, einmal ungetorft und einmal torfig.

Die beiden Bottlings und die Destillerie werden nachfolgend näher vorgestellt – auch die Bezugsquellen und weiterführende Links finden sich in der Pressemitteilung:

Zwei neue Abfüllungen aus der Shizuoka Distillery für Shinanoya.

Shinanoya ist ein renommierter unabhängiger Abfüller und Spirituosenhändler mit Sitz in Tokio, Japan. Das Unternehmen hat sich einen Namen durch seine exklusiven, hochwertigen und limitierten Abfüllungen von Whisky und anderen edlen Spirituosen gemacht. Besonders in der Welt des schottischen und japanischen Whiskys genießt Shinanoya einen exzellenten Ruf unter Kennern und Sammlern. Das Unternehmen wurde als Spezialhändler für exklusive Spirituosen gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, seltene und besondere Abfüllungen anzubieten. Dabei arbeitet das Unternehmen eng mit renommierten Destillerien und unabhängigen Abfüllern wie z.B. Sansibar-Whisky zusammen, um einzigartige Whisky-Erlebnisse zu schaffen. Die Philosophie von Shinanoya basiert auf der Idee, authentische und charakterstarke Whiskys anzubieten, die sich durch besondere Fassreifungen, hochwertige Zutaten und eine strenge Selektion auszeichnen.

Die beiden neuen Abfüllungen stammen aus der Shizuoka Distillery. Die Shizuoka Distillery wurde 2017 von Gaia Flow gegründet, einem Unternehmen, das sich zuvor auf den Import von hochwertigen Whiskys spezialisiert hatte. Die Destillerie liegt in der Präfektur Shizuoka, einer Region, die für ihre natürliche Schönheit und ihr reines Wasser bekannt ist. Ein besonderes Highlight der Brennerei ist die Nutzung einer alten Brennblase der legendären Karuizawa-Destillerie, die nach deren Schließung übernommen wurde. Dies verleiht Shizuoka einen direkten Bezug zur goldenen Ära des japanischen Whiskys. Die Shizuoka Distillery gilt als einer der vielversprechendsten Produzenten im japanischen Whisky-Segment. Mit ihrer innovativen Brenntechnik, ihrer Liebe zum Detail und der Verbindung von Tradition und Moderne hat sie sich bereits in kurzer Zeit eine treue Fangemeinde aufgebaut. In den kommenden Jahren sind weitere limitierte und gereifte Abfüllungen zu erwarten, die den Ruf der Brennerei weiter festigen werden.

Sansibar-Whisky importiert zwei dieser hochwertigen Abfüllungen nach Deutschland, welche exklusiv für Shinanoya gebottled wurden.

Shizuoka Single Cask #025

Der Whisky wurde 2017 in der ersten Destillation in einer Brennblase aus der ehemaligen Karuizawa-Brennerei und in der zweiten Destillation in einer Forsyth Kupferbrennblase destilliert. Der Single Malt reifte in einem Bourbon Barrel und wurde in Cask Strength mit knackigen 57,6% abgefüllt.

Limitiert auf 197 Flaschen.

Natürlich ohne Farbstoff und ohne Kühlfiltration.

Aroma: Noten von Ester – Banane, Vanille, lackierte Möbel, Fruchtbonbons, Aprikosenmarmelade, Amaretto-Likör, frisch gehobeltes Holz und Zedernholz.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich ein intensives und konzentriertes Aroma mit Vanille, karamellisiertem Zucker, Bananenmousse, Vanillepudding und Minze.

Finish: Das Finish ist trocken und holzig, mit einer sanften, süßen Rauchigkeit, die an geröstetes Brot und das trockene Eichenholz einer Blockhütte erinnert.

Mit Wasser treten Noten von Kokosnuss, Vanillekaramell, Banane und frischer Sahne hervor.

Shizuoka peated Single Cask #214

Der Whisky wurde 2018 in der ersten Destillation in einer Brennblase aus der ehemaligen Karuizawa-Brennerei und in der zweiten Destillation in einer Forsyth Kupferbrennblase destilliert. Hier wurde getorftes Malz aus Schottland verwendet. Der Single Malt reifte in einem Bourbon Barrel und wurde in Cask Strength mit knackigen 64,3% abgefüllt.

Limitiert auf 202 Flaschen.

Natürlich ohne Farbstoff und ohne Kühlfiltration.

Aroma: Ruß und trockene Glut, der Herd einer Berghütte, die Überreste eines schwelenden Feuers – ein kräftiger und intensiver Torfrauch steigt auf, begleitet von holzigen Noten. Nach und nach entfalten sich Aromen von geräucherten Erdnüssen, Walnusskeksen und einer subtilen Esterartigen Fruchtigkeit, zusammen mit Banane, Minze, Vanille und frisch gehobeltem Holz.

Geschmack: Am Gaumen zeigen sich ein dichter und ausgeprägter Rauch, knusprig gegrillter Speck, BBQ-Sauce, Jelly Beans und Bananenkuchen.

Finish: Das Finish bleibt lange bestehen mit Noten von Bananenmousse, gebackener Apfelschale, Zimt und der Bitterkeit von gerösteten Kaffeebohnen.

Hier der Link zu Shinanoya https://www.shinanoya-tokyo.jp

Hier der Link zur Distillery https://shizuoka-distillery.jp

Die Abfüllungen sind bei ausgewählten Händlern in Deutschland erhältlich.

Unsere Händlerliste findet Ihr auf www.sansibar-whisky.com