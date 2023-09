Sehr zufrieden, und auch mit viel Stolz auf sein Team, schaut Christoph Kirsch, Firmeninhaber und Geschäftsführer in zweiter Generation von Kirsch Import, auf die diesjährige Hausmesse zurück. Diese fiel 2023 etwas größer aus, 52 Spirituosenmarken und -hersteller stellten sich den über 800 Kunden aus dem Handel und der Gastronomie im VIP-Bereich des Bremer Wohninvest Weserstadions vor.

Mehr erfahren Sie in der Pressemitteilung von Kirsch Import:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Zweite erfolgreiche Hausmesse von Kirsch Import im Bremer Stadion am Osterdeich

Stuhr, 14.09.2023 Kirsch Import ist seit 47 Jahren unweit von Bremen zu Hause. Zu den Wahrzeichen der Hansestadt gehört seit jeher das imposante Stadion. Dort veranstaltete das Familienunternehmen am 10. und 11. September mit seiner eigenen Hausmesse zum zweiten Mal ein erfolgreiches Heimspiel der besonderen Art.

52 Spirituosenmarken und -hersteller aus der ganzen Welt hatten am 10. und 11. September im VIP-Bereich des Bremer Wohninvest Weserstadions eine Verabredung mit über 800 Kunden aus dem Handel und der Gastronomie. Kirsch Import, seit fast einem halben Jahrhundert fest am Markt als Importeur und Distributor etabliert, hatte zum zweiten Mal zu seiner Hausmesse geladen.

Nachdem der erste Anstoß im Vorjahr mit knapp der Hälfte an Markenständen hervorragend bei den Kunden angekommen war, hatte sich das niedersächsische Familienunternehmen aus dem unweit gelegenen Stuhr diesjährig dazu entschieden, in die Verlängerung zu gehen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen übertraf das Aufgebot an Spirituosen den Anblick des perfekt gepflegten Fußballrasens. An den 52 Ausstellern trafen die Fachbesucher Repräsentanten der Marken, konnten sich aus erster Hand informieren, Produkte verkosten und optional direkt ihre Order platzieren.

Zahlreiche neue Tropfen wurden dabei ebenso vorgestellt wie manche Rarität, so zum Beispiel The GlenAllachie 30 y.o., der Beenleigh 2013/2023 von Velier oder der Speymalt from Macallan Distillery 2001/2022, die exklusiv auf der Hausmesse für Kirsch-Kunden bestellbar waren.

Christoph Kirsch, Firmeninhaber und Geschäftsführer in zweiter Generation, freut sich über die gelungene Veranstaltung:

„Nachdem unseren Kunden im letzten Jahr unsere damals kleine Veranstaltung im Stadion so gut gefallen hat, haben wir dieses Jahr deutlich mehr Gas gegeben. Ich bin sehr stolz auf mein Team, ohne das dieser Erfolg nicht denkbar ist. Wir blicken mit großer Zufriedenheit auf die diesjährige Hausmesse zurück und werden bestimmt auch nächstes Jahr wieder dazu anpfeifen. Ich freue mich schon darauf.“

Alle Bilder Kirsch Import

Teilnehmerübersicht Kirsch Import Hausmesse 2023

1770 Glasgow Adriatico Amaretto Amrut Annandale Armagnac Darroze Berry Bros. & Rudd Black Tot Brave New Spirits BrewDog Distilling Captain Cane Christian Drouin Clairin Compass Box Cotswolds Cruzloma Gin Dictador Die Feingeisterei Dingle Distillery Duncan Taylor Eden Mill Edinburgh Gin Edradour Eimverk Elixir Distillers Elsburn El Tequileño Equiano Fox Fitzgerald FRC Glencadam Gordon & MacPhail Hampden Estate Isle of Raasay Distillery J. Bally/Rivière du Mât Jean-Luc Pasquet Lochlea Mars Shinshu Murray McDavid Navy Island Nc’nean No.3 London Dry Gin Nork Ondjaba Whisky Panda Gin Port Askaig Renegade Rum Rhum J.M Rum Nation Signatory Vintage Starward Stauning Teerenpeli The GlenAllachie The Oxford Artisan Distillery The Single Malts of Scotland Tomintoul

Turntable Spirits Vallein Tercinier Velier Waterford West Cork Zuidam

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosen-Branche seit 47 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.