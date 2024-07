Mit der Serie 29 Ailsa Rock bringt der unabhängige Abfüller Moonshiner’s Spirit eine neue Reihe von Bottlings auf den Markt – und beginnt sie mit einem 13 Jahre alten Tomintoul, dern nach Grundreifung in einem Refill Ex-Bourbon Barrel eineineinhalbjähriges Finish in einem Madeira Quarter Cask erhielt.

Bezugsquellen, Tasting Notes und mehr Infos zum auf 71 Flaschen limitierten Whisky finden Sie untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

29 AILSA ROCK feiert Premiere: Ein fruchtig-süßer 13-jähriger Tomintoul Speyside Malt bringt mit viel Verve den Sommer ins Glas!

Eine neue Abfüllungsreihe des Independent Bottlers MOONSHINERS‘ SPIRIT bereichert die deutsche Whisky-Szene: 29 AILSA ROCK. Der Newcomer aus Deutschlands Südwesten setzt gleich mit seinem ersten, streng limitierten Bottling – einem 2010er Tomintoul mit eineinhalb-jährigem Finish im Madeira Quarter Cask – besonders sommerlich-fruchtige Akzente.

29 AILSA ROCK: Whisky with an attitude

29 AILSA ROCK ist das ‚Love Child‘ von MOONSHINERS‘ SPIRIT-Mastermind Jörg Koeters und seiner Partnerin Rhona McSherry, die damit ihrer gemeinsamen Begeisterung & Liebe für ‚all things Whisky‘ und Rhonas schottischer Heimat besonderen Ausdruck verleihen. 29 AILSA ROCK steht dabei für kompromisslosen Whiskygenuss „jenseits der Standards“ – hier treffen Know-how & Geschmack auf echtes Herzblut & persönliches Engagement! 29 AILSA ROCK ist zugleich auch eine Hommage an Rhonas schottische Wurzeln und ihre Kindheit an der Küste Ayrshires – den ikonischen Felsen Ailsa Craig stets im Blick … Das deutsch-schottische Power Couple freut sich darauf, mit seinen exklusiven und streng limitierten Single Cask Abfüllungen alle Freunde des „Uisge Beatha“ ein Stück auf ihrer persönlichen Whiskyreise mitnehmen zu können …

Übrigens: für viele ist Jörg Koeters längst kein Unbekannter mehr. Wenn er nicht gerade auf wichtiger Whiskymission zwischen Deutschland und Schottland pendelt, veranstaltet der Karlsruher Whiskyenthusiast unter dem Label MOONSHINERS‘ SPIRIT seit mehreren Jahren erfolgreich Whisky Tastings & -Ausflüge, Open Bottle Days, etc., und hat sich besonders durch eine Reihe eigener Abfüllungen bei vielen Whiskyfans einen guten Namen gemacht. Langjährige Kontakte zu Importeuren und Abfüllern, wie z. B. die vertrauensvolle Beziehung zu den Machern der bekannten RIEGGER‘S SELECTION, haben ihm dabei sehr geholfen – ebenso wie sein guter Draht zum Independent Bottler THE CASKHOUND aka Tilo Schnabel. Dieser berät & unterstützt Jörg Koeters und seine Partnerin Rhona bei der Wahl geeigneter Whiskys für 29 AILSA ROCK – und auf weitere besonders schmackhafte Früchte dieser Zusammenarbeit dürfen wir uns schon jetzt freuen!

Speyside Style meets Madeira Magic

Beim ersten Bottling von 29 AILSA ROCK führt der Weg in den Süden der Speyside Region, ins beschauliche Dörfchen Tomintoul. In der gleichnamigen TOMINTOUL DISTILLERY wird zwar erst seit 1965 Whisky produziert, ihr charakterstarker Single Malt mit seinem vielschichtigen Malz-Frucht-Mix muss aber keine Vergleiche mit den Whiskys seiner traditionsreicheren Nachbarn fürchten.

Unser TOMINTOUL Single Malt ist an sich schon eine Besonderheit – unabhängige Abfüllungen des Speysiders finden sich tatsächlich eher selten. Er verbrachte zunächst über 12 Jahre in einem klassischen Refill Ex-Bourbon Barrel, bevor ihm ein 512 Tage währendes Finish im First Fill Madeira Quarter Cask beschert wurde – eine ebenfalls nicht alltägliche Fass-Kombination. Entstanden ist dabei ein verlockender Sommerwhisky: hier treffen Gebäck, Marzipan und würzige Weinnoten auf die verführerisch-süße Fruchtigkeit von dunklen Beeren, Pflaumenmus, Fudge und kandierten Orangen, abgerundet von Schokolade & gerösteten Mandeln. Gerade durch die Nachreifung im 125 Liter fassenden Quarter Cask konnte der vorher darin befindliche Madeira seine ganze fruchtige Magie zum Einsatz bringen – und verleiht dem Speyside Malt ein intensives Aromenspiel voller sommerlicher Leidenschaft!

29 AILSA ROCK: TOMINTOUL 2010

Kategorie: Speyside Single Malt Scotch Whisky

Alter: 13 Jahre

Destilliert: 28/09/2010

Abgefüllt: 11/04/2024

Alkoholstärke: 52,4 % Vol.

Fassreifung: Refill Ex-Bourbon Barrel

Finish: 512 Tage im First Fill Madeira Quarter Cask # 218

Flaschenzahl: 71 Flaschen (0,5 l)

Preis: 74,90 Euro

Dieser Whisky ist ungefärbt, nicht kühlfiltriert und in natürlicher Fassstärke abgefüllt.

Tasting Notes:

Nase: Auf Aromen von Rosenwasser, Marzipan und Marshmallows folgt ein wunderbarer Duft von Vanilleplunder, Erdbeermarmelade und würzigen Weinnoten, das Ganze wird von floralen Aromen, Butterscotch und einem Hauch Orange gekrönt

Geschmack: Sehr weicher und mundfüllender Antritt, begleitet von der üppigen Süße dunkler Früchte, Erdbeerbowle und Pflaumenmus, danach begegnen uns intensive Aromen von Fudge, kandierten Orangen mit einem Überzug aus Vollmilchschokolade und Würze sowie ein leicht adstringierender Effekt

Abgang: Mittellang und von angenehmer Trockenheit, es zeigen sich letzte Fruchtnoten, ein Hauch gerösteter Mandeln, Mokkabohnen, bitter-süße Crème Brûlée-Kruste und eine sanfte Eichenwürze

Die exklusiven Abfüllungen von 29 AILSA ROCK sowie die der Serie „Moonshiners‘ Spirit mit Riegger‘s Selection“ können Sie bestellen unter: info@moonshiners-spirit.de

Weitere Informationen zum Thema 29 AILSA ROCK und den Abfüllungen, Whisky-Tastings und -Touren von MOONSHINERS‘ SPIRIT erhalten Sie auf www.moonshiners-spirit.de