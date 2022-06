3 min Video-Verkostung: Talisker 8yo Diageo Special Releases 2021

Talisker ist seit einiger Zeit ein fixer Bestandteil der Special Releases von Diageo – das begann mit einem 8 Jahre alten Whisky, und die Serie wurde auch in diesem Jahr mit einem Achtjährigen verlängert. Diesmal stammt er aus den am stärksten getorften Fässern der Brennerei, und wir sprechen in unserem aktuellen Video darüber, warum dieser Talisker 8yo eine junge Tradition fulminant fortsetzt und wie er einen anderen Whisky für sich nutzt.

Viel Vergnügen mit dem Video, hier oder auf unserem Youtube-Kanal (den Sie auch abonnieren können, um stets auf dem Laufenden zu sein)