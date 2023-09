Wie bereits schon zur Whiskyfair in Limburg bringt der unabhängige Abfüller Alambic Classique auch zur Premiere der Whiskyfair in Bad Homburg am 23. und 24. September einige Abfüllungen mit. Gründer Hermann Suppanz stellt die Neuheiten der The Alambic Classique Whisky Collection, einen 2002er Irish Single Malt Whiskey und einen Cambus von 1989, nachfolgend mit ausführlichen Tasting Notes vor. Zu verkosten sind sie am Stand in Bad Homburg, danach bei ausgewählten Fachhändlern zu finden:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Alambic Classique mit zwei Abfüllungen zur Whiskyfair in Bad Homburg

Wir, das Team von Alambic Classique, arbeiten seit 1981 als Importeur und Großhändler für Spirituosenspezialitäten hier in Deutschland. Geführt wird das Team von mir, mein Name ist Hermann Suppanz. Neben Cognacs, Calvados und Armagnacs aus Frankreich führen wir auch unter dem Namen „The Alambic Classique Whisky Collection“ eine kleine Anzahl von ausgesuchten Whiskyabfüllungen die wir exklusiv über den Fachhandel vertreiben. Selbstverständlich sind unsere erstklassigen Whiskys nicht gefärbt oder filtriert. Sie kommen immer direkt vom Fass und werden in Fassstärke, unverdünnt, und für volles Aroma und Genuss abgefüllt. Sie werden sicher begeistert sein von unseren Whiskys.

Zur diesjährigen Whiskyfair in Bad Homburg bringen wir zwei neue interessante Bottlings mit, die dort natürlich auch verkostet werden können. Danach sind die Abfüllungen im Fachhandel erhältlich.

Irish Diamonds Batch No. 12

„Ex Sherry Cask “

Jahrgang 2002, 21 years old

Irish Single Malt Whiskey

0,7 L. GP. 56,4% Vol.

Aroma: Zunächst etwas pfeffrig, dann gehen die Aromen schnell in getrocknete Aprikosen und gebrannte Nüsse über. Die Süße von Crème brûlée umschmeichelt die Nase mit einer deutlichen Note von karamellisiertem Zucker. Danach folgen Quitte und frische Kräuter. Die Aromen sind schwer und man fühlt sich in ein Dunnage Warehouse versetzt bevor wieder eine Süße durchdringt, die an Pralinen mit Nüssen erinnert. Nach einiger Zeit werden die holzigen und etwas harzigen Noten kräftiger. Man meint, eine leichte Rauchnote wahrzunehmen, bevor der Duft von Orangenöl die Nase umfängt.

Geschmack: Der Whisky fühlt sich breit und kräftig im Mund an. Eichenwürze gepaart mit gebranntem Karamell, Quittengelee und Sahnebonbons, dann eingelegte Früchte und die schokoladige Bitterkeit von Mokka. Später füllen Tabaknoten den Mundraum, die Eichenwürze und die leichten Bitterstoffe bleiben präsent. Wieder scheint eine leichte Rauchnote im Hintergrund mitzuschwingen. Nach einer Weile explodierten die Aromen mächtig.

Salziges Porridge, dunkle Kaffeesahneschokolade und Cashewnüsse gehen in eine feurige Chilischärfe und etwas Zimt über.

Im Abgang klingt der Whiskey lang und intensiv aus. Kräftiges Karamell, alkoholgetränktes altes Holz, aromatisches Baumharz und Nussaromen mischen sich mit dunkler Schokolade und Chiliflocken.

Der Batch No.12 ist ein sehr interessanter und vielschichtiger Whiskey von der grünen Insel. Er ist deutlich intensiver als man es in dem Alter erwarten würde.

Cambus (seit 1993 geschlossen)

„Ex Sherry Cask”

Jahrgang 1989, 34 years old

Lowland Single Cask Grain Whisky

0,7L. und 0,05 L. GP. 58,9% Vol.

Aroma: Frische Kräuter und Stachelbeermarmelade mit Baiser Stückchen. Zunächst sehr pfeffrig und etwas Paprikaschärfe, dann dringen Tabakblätter und süßer schwarzer Tee durch. Die Süße ist schwer und durchdringend mit deutlichen Sherry Noten.

Geschmack: Explosiv pfeffrig mit kräftiger Süße, Toffee und Vanilleschote. Brauner Zucker, vermischt mit Johannisbeermarmelade, ein Hauch Pflaume und etwas Wachs. Intensive Gewürzmischung, getrockneter schwarzer Tee, dragierte Erdnüsse und deutliche Eichenwürze mit Holunderblütengelee.

Im Abgang ist dieser alte Grain mittellang und trocken ausklingend, mit etwas Karamell und feinen cremigen Noten.

Der ausdrucksstarke Single Cask Whisky erinnert an das Stöbern in einem Gewürzregal, in dem man sich verlieren kann.

Leider nur 169 Flaschen!