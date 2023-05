Bimber mit Abfüllung zu „The Coronation of King Charles III“

Auch heute können wir wieder eine neue Abfüllung präsentieren, die anlässlich der Inthronisierung von King Charles III erscheint. Von der Londoner Bomber Distillery erscheint morgen Bimber The Coronation of King Charles III. Für diese Abfüllung vermählte die Brennerei Whisky, der in einem ex-Bourbon Fass reifte, mit Whisky, der vollständig in Rotwein aus Bordeaux lagerte. Die 1.400 Flaschen limitierte Abfüllung ist mit 52,2 % Vol. abgefüllt und ist ab morgen für £85 (nicht ganz 100 €) im Online-Shop der Destillerie erhältlich.

Die offiziellen Tasting Notes sprechen von einer, aus den ex-Bourbon-Fässern kommende, hellen, ausdrucksstarken Fruchtigkeit sowie Aromen von reifen Beeren, gehobelter Schokolade und gegerbtem Leder, die das Rotwein-Fass beisteuert.