Brinkwire: Annabel Thomas von Nc’nean Distillery über ihre Inspiration zum Einstieg ins Whisky-Business

Die Nc’nean Distillery östlich der Isle of Mull in den Highlands ist einer der jüngsten Zugänge zur Liste der Brennereien in Schottland. Dort möchte man, unter der Führung von Annabel Thomas, einiges anders machen als anderswo – und tut es von Anbeginn an sehr konsequent: Biologisch und zu 100% nachhaltig brennt man dort Whisky und Gin.

In einem kurzen Artikel in Brinkwire skizziert Annabel Thomas die Inspiration zur Errichtung der Brennerei und deren Ausrichtung – und gibt einen Einblick auch in die technische Seite des Brennens dort. Auch darüber, was der Lockdown für sie und die Brennerei bedeutet, erzählt sie in dem lesenswerten Beitrag.

Und wer danach noch mehr über Annabel Thomas und die Brennerei erfahren will, der kann das in untenstehendem Videointerview, das wir Anfang des Jahres mit ihr auf der Whiskymesse in Nürnberg geführt haben, eine der letzten Whiskymessen in Deutschland vor Corona.