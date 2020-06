Brown-Forman verkauft Canadian Mist und Early Times an Sazerac

Getränkegigant Brown Forman hat laut einem Bericht in The Spirits Business die Marken Canadian Mist, Early Times und die Collingwood Whiskies an Sazerac verkauft – ohne den Verkaufspreis zu kommunizieren. Neben den Marken erhält Sazerac auch die Canadian Mist Distillery in Collingwood in Kanada.

Early Times, ein Whiskey aus Kentucky, war die erste Marke, die Brown-Forman jemals zugekauft hat, und zwar bereits im Jahr 1923. Mit dem Verkauf von Canadian Mist zieht sich Brown-Forman auch komplett aus dem Geschäft mit kanadischem Whisky zurück und will sich in Zukunft vermehrt um die Premium-Marken des Unternehmens kümmern.

Sazerac hingegen weitet sein Geschäftsfeld in Kanada mit dem Ankauf weiter aus und will in den kommenden Jahren noch mehr Augenmerk auf den Markt des Nachbarn im Norden legen. Man hat ja schon die kanadischen Whiskeys von Seagram’s im Winter 2018 von Diageo gekauft, nämlich Seagram’s VO, VO Gold, Seagram’s 5 Star und Seagram’s 83.