Bruichladdich schließt den Onlineshop für Kontinentaleuropäer – vorläufig bis zum 5. Januar

Wer sich über die kommenden Tage mit Whiskyspezialitäten der Islay-Destillerie Bruichladdich aus deren Onlineshop eindecken wollte, der steht ab sofort vor den sprichwörtlich versperrten Türen. Angesichts der unsicheren Lage rund um den Brexit und die Corona-Entwicklungen hat man sich bei Bruichladdich dazu entschlossen, ab sofort bis voraussichtlich 5. Januar 2021 den Onlineshop für Kontinentaleuropäer zu sperren:

Amidst the uncertainty of the UK’s departure from the EU, and suspended transport links between the UK and Europe, we have temporarily closed all orders to Europe on our online shop. Please continue to support your local retailers wherever possible.We expect to recommence service to Europe from the 5th of January and will notify you of any changes promptly. UK and Rest of World shipments are unaffected. Thanks for your patience and understanding.

The Laddie Team