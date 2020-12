PR: Neu bei Kirsch Import – Vier Deutschland-exklusive Abfüllungen von Signatory Vintage

Last Minute für Weihnachten – aber ebenso geeignet für genüssliche Augeblicke danach: von Kirsch Import gibt es wieder einige Besonder- und Neuheiten zu vermelden. Vier Einzelfassabfüllungen von Signatory, aus den Brennereien Pulteney, Bunnahabhain, Glenlivet und Fettercairn, exklusiv für den deutschen Importeur, sind es geworden, die zwar schon im Oktober abgefüllt wurden, aber durch die Prä-Brexit- und Coronawirren erst jetzt in Deutschland gelandet sind.

Die Whiskys sollten in den nächsten Tagen oder spätestens Anfang 2021 bei Ihrem Händler zu finden sein – dort können Sie auch Auskunft über die Preise der Abfüllungen erhalten:

Maritim, fruchtig, würzig: Aromenrundreise mit Single Casks von Signatory Vintage

Die meisten Konsumenten in Deutschland kaufen ihre Weihnachtsgeschenke im November und Dezember. Wir waren dieses Jahr früh dran und haben bereits im Oktober bei unserem langjährigen Partner Signatory Vintage vier edle Gaben für Genussmenschen ausgewählt – alle exklusiv für den deutschen Markt. Die Vintage Single Casks aus den Jahrgängen 2006 und 2008 wurden einheitlich mit 46% vol. in perfekter Trinkstärke abgefüllt. Diese und weitere Infos entnehmen anspruchsvolle Genießer dem detaillierten Etikett.



Mit dabei ist ein Single Malt der Pulteney Distillery aus der Hafenstadt Wick. Der Highlander reifte 12 Jahre lang bei Signatory Vintage in einem Bourbon Barrel. Nicht-rauchiger Islay-Whisky steckt in den 386 Flaschen des ebenfalls 12-jährigen Bunnahabhain, der genüsslich im First Fill Sherry Hogshead ruhte. Aus einem Ex-Sherry-Fass ist auch die Speyside vertreten: 13 Jahre lang reifte im Sherry Butt fruchtiger, milder Single Malt von Glenlivet. Der im November 2006 destillierte Highland-Whisky von Fettercairn bildet den charaktervollen Abschluss der Neuheitenrunde.

Pulteney 2008/2020

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import



12 Jahre

Dest. 27/05/2008

Abgef. 13/10/2020

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr. #800010

288 Flaschen

46% vol.

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Bunnahabhain 2008/2020

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import



12 Jahre

Dest. 12/03/2008

Abgef. 13/10/2020

Fasstyp: First Fill Sherry Hogshead

Fassnr. #1162

386 Flaschen

46% vol.

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glenlivet 2006/2020

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import



13 Jahre

Dest. 17/10/2006

Abgef. 13/10/2020

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. #901003

753 Flaschen

46% vol.

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Fettercairn 2006/2020

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import



13 Jahre

Dest. 20/11/2006

Abgef. 13/10/2020

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr. #107677

236 Flaschen

46% vol.

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt