Claxton’s Warehouse No. 1 & Warehouse No. 8 Release jetzt bei Genuss am Gaumen – plus zwei Geburtstagsabfüllungen

Jede Menge neue Whiskys kommen mit dem Claxton’s Warehouse No. 1 & Warehouse No. 8 Release in den Handel – für Österreich importiert sie das Vorarlberger Familienunternehmen Genuss am Gaumen. Von dort haben wir die Infos zu den Neuheiten – und zu zwei Geburtstagsabfüllungen, die Claxton’s zum 60. Geburtstag des Inhabers Gerhard Kreutz (auf diesem Wege nochmals unsere herzlichen Glückwünsche) aufgelegt hat. Auch zum Arran 25yo und Ben Nevis 26yo, die es exklusiv beim Genuss am Gaumen gibt, in der nachfolgenden Info:

Wir von Genuss am Gaumen freuen uns sehr, anbei den neuen Release aus den beiden Warehouse No. 1 Warehouse No. 8 des Unabhänigen Abfüllers Claxton’s präsentieren zu können.

Die neuen Releases aus der Claxton’s „Warehouse No. 1 Series“ beinhalten einige wirklich bemerkenswerte Bottlings aus ebenso spannenden Casks – von Moscatel, über Bourbon & Merlot bis hin zu Oloroso & PX Sherry und umfasst dabei allerlei Cask Größen von Quarter Cask über Barrels & Barriques bis hin zu Hogsheads & Butts. Alles großartige Bottlings, die nach einer exzellenten Lagerung nun wunderbar die verschiedenen Spirit-Profile der Destillerien in den Vordergrund rücken. Ein Highlight ist mit Sicherheit der 20-jährige Bruichladdich – ein großartiges Tröpfchen aus einem frischen Sherry Hogshead.

Auchroisk 2012 – 9 Jahre

Oloroso Sherry Quarter Cask – nur 155 Flaschen

Cask Strength 57,2% Vol.

Balmenach 2012 – 9 Jahre

Moscatel Quarter Cask – nur 157 Flaschen

Cask Strength 56,8%

Bruichladdich 2011 – 20 Jahre

Fresh Sherry Hogshead – nur 193 Flaschen

Cask Strength 59,9%

Fettercairn 2008 – 13 Jahre

First Fill Bourbon Barrel – nur 229 Flaschen

Cask Strength 54,1%

Islay 2012 – 9 Jahre

First Fill Sherry Cask – nur 335 Flaschen

Cask Strength 56,9%

Ledaig 2008 – 14 Jahre

Merlot Barrique – nur 263 Flaschen

Cask Strength 57,2%

Royal Brackla 2010 – 11 Jahre

PX Sherry Hogshead – nur 275 Flaschen

Cask Strength 54,7% Vol.

Die neuen Releases aus der Warehouse No. 8 Series stammen wie gewohnt aus den Octave-Warehouses am Dalswinton Estate von Claxton’s und auch hier bieten die Abfüllungen eine eindrucksvolle & aromatische Auswahl an Casks – Ruby Port, Brandy Octaves, Oloroso & PX Sherry. Von erdig-peatigen Malts wie Caol Ila & Ledaig, bis hin zu tollen non-peateds wie Mannochmore, Inchgower oder Miltonduff. Die intensiven Fasseinflüsse sorgen für üppig-dunkle Farben, viel Aroma & Kraft, aber dennoch in einer perfekten Harmonie zwischen Spirit & Holz.

Ardmore 2009 – 12 Jahre

Oloroso Sherry Octave – nur 69 Flaschen

Cask Strength 50,3%

Cameronbridge 2006 – 15 Jahre

Oloroso Sherry Octave – nur 43! Flaschen

Cask Strength 48,3%

Caol Ila 2013 – 8 Jahre

PX Sherry Octave – nur 65 Flaschen

Cask Strength 50,3%

Deanston 2012 – 10 Jahre

Oloroso Sherry Octave – nur 78 Flaschen

Cask Strength 58,4%

Inchgower 2016 – 5 Jahre

Brandy Octave – nur 55 Flaschen

Cask Strength 56,6%

Ledaig 2011 – 10 Jahre

Oloroso Sherry Octave – nur 74 Flaschen

Cask Strength 55,5%

Mannochmore 2016 – 6 Jahre

Ruby Port Octave – nur 57 Flaschen

Cask Strength 56,5%

Miltonduff 2013 – 8 Jahre

Oloroso Sherry Octave – nur 73 Flaschen

Cask Strength 54,2%

Und zudem gibt es mit dem neu-eingetroffenen Warehouse Release auch 2 neue exklusive Abfüllungen für Genuss am Gaumen, die wir nicht unerwähnt lassen möchten. Genuss-Chef Gerhard feierte heuer seinen 60. Geburtstag & ließ es sich nicht nehmen, zu seinem Geburtstag gemeinsam mit Claxton’s Manager Adrian Hoose 2 ganz besondere Tröpfchen auszuwählen, die in einer streng limitierten Geburtstagsauflage von 60 Flaschen, abgefüllt an Gerhards 60. Geburtstag nun für Genuss sorgen dürfen.

Arran 1996 – 25 Jahre

Destilliert am 14 Oktober 1996 – abgefüllt am 8 April 2022

Sherry Butt – nur 60 Flaschen

Cask Strength 50,1%

Bottled by Claxton’s für Genuss am Gaumen

Ben Nevis 1996 – 26 Jahre

Destilliert am 9 Februar 1996 – abgefüllt am 8 April 2022

Bourbon Hogshead – nur 60 Flaschen

Cask Strength 44,1%

Bottled by Claxton’s für Genuss am Gaumen