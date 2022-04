Cotswolds stellt neue Hearts and Crafts Abfüllung vor

Die englische Cotswolds Distillery stellt ihre neue Abfüllung Cotswolds Hearts and Crafts Rum Cask vor. Aus 100 % lokaler Gerste hergestellt, reifte der Malt in einem rejuvenated Rotwein-Fass aus französischer Eiche, dass mit mit karibischem Rum ‚gewürzt‘ wurde. Dieser dritte Teil der Hearts and Crafts kam mit 55,6 % Vol., ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung in die Flaschen.

Cotswolds Hearts and Crafts Rum Cask liefert den offiziellen Tasting Notes nach in der Nase Noten von Bratapfel, Vanilleeis und einem Hauch Muskatnuss. Am Gaumen folgen dann Aromen von weichem braunem Zucker und reifen Birnen. Die neue Abfüllung der Hearts and Crafts Serie ist jetzt exklusiv im Destillerie-Shop und auf der Website der Destillerie für einen UVP von 74,95 £ (umgerechnet etwa 90 €) erhältlich.