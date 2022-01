Der kanadischen Sender CHEK über die Auseinandersetzung SWA vs. Macaloney’s Caledonian Distillery (inklusive Video)

Whisk(e)y so weit das Auge reicht, ergänzt durch schottische und irische Spezialitäten, abgerundet vom authentischen Ambiente. Auf der Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE trifft sich die Whisk(e)y-Szene Europas. THE VILLAGE 2022 findet im Messezentrum Nürnberg am 19. + 20. Februar statt und wird wieder von der R(h)um-Messe Nürnberg PUEBLO DEL RON begleitet. Grundwissen und Informationen zu Whisk(e)ys und R(h)ums, Destillerien und der Herstellung erhalten Sie in den Master Classes und Basic Seminaren.