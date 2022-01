Nur noch bis Sonntag: Gewinnen Sie jetzt 4x das Single Cask Stauning 2017/2021 mit Madeira Cask Finish!

Unser erstes Gewinnspiel, das 2022 startet, hat gleich einen ganz besonderen Whisky zu bieten, der nicht nur eine Gaumenfreude, sondern auch eine Augenweide ist: Gemeinsam mit unserem Partner Kirsch Import verlosen wir unter unseren deutschen Lesern gleich vier Flaschen der limitierten Single Cask Edition des Stauning 2017/2021 mit Madeira Cask Finish. Dieser ausgezeichnete Whisky von der Westküste Dänemarks kann nicht nur durch hervorragenden Geschmack begeistern, sondern auch mit dem Etikett des dänischen Künstlers Martin Askholm gefallen.

Eine dieser vier Flaschen der limitierten Abfüllung kann bald Ihnen gehören – wenn Sie unsere Gewinnfrage richtig beantworten. Die Lösung dazu finden Sie in der nachfolgenden Beschreibung der Destillerie und des Whiskys.

Machen Sie jetzt mit – am Montag ist es zu spät!

Stauning: neun Freunde – eine gehaltvolle Vision

Stauning Danish Whisky schreibt heute Erfolgsgeschichte. Eigentlich steht hinter der international anerkannten Marke aber die Geschichte eines Abenteuers. Denn als sich neun Freunde trafen, um eigenen Whisky zu machen, beschränkten sich ihre Erfahrungen mit der schottischen Nationalspirituose auf deren Genuss. Vier Ingenieure, einen Lehrer, einen Koch, einen Fleischer, einen Helikopterpiloten und einen Arzt hielt das im Jahr 2005 nicht davon ab, Stauning zu gründen und einen Traum Wirklichkeit werden zu lassen: Whiskys mit unverwechselbar dänischem Charakter.

Danish Whisky: authentische Aromen der Westküste Dänemarks

Staunings Whiskys entstehen am Ringkøbing Fjord, in der ikonischen, skandinavisch-minimalistischen Brennerei der Dänen. Unter den schwarzen Giebeln des Gebäudes befindet sich der hauseigene Malzboden – heute eine Seltenheit in der Whiskywelt – ebenso wie die 24 kleinen Kupferbrennblasen der Destillerie. Nach traditioneller Art werden sie mit direktem Feuer beheizt – für ein Mehr an Aromen. Die Grundlage für die Danish Whiskys bilden lokal angebautes Gersten- und Roggengetreide, Torf aus dem nahegelegenen Klosterlund-Museum, das Dänemarks Torf-Gewinnung dokumentiert, sowie Heidekraut aus der umgebenden Landschaft der Destillerie.

Whisky-Kunst: die Single Casks der Stauning Art Series

Kunstvoll – innen wie außen – ist eine limitierte Reihe aus der Brennerei: die Stauning Art Series. Whiskyfans treffen hier auf einzigartige Abfüllungen, die in hocharomatischen Einzelfässern veredelt wurden. So gönnten die dänischen Brenner ihrem vollmundigen Stauning Rye Whisky aus Gersten- und Roggenmalz beispielsweise ein Finish in einem Cask, das mit dem portugiesischen Dessertwein Madeira vorbelegt war.

Fassstark abgefüllt wurde das Single Cask in kunstvolle Flaschen. Für deren Gestaltung arbeitete Stauning u.a. mit dem an der The Royal Danish Academy of Fine Arts ausgebildeten Künstler Martin Askholm zusammen. Abstrakt verbildlicht er den Brennprozess – die Trennung des Destillats in Vor-, Mittel- und Nachlauf. Alle drei Teile entstehen während der Destillation von Spirituosen, wobei Vor- und Nachlauf für ein reines, wohlschmeckendes Ergebnis präzise vom sogenannten „Herz“ abgetrennt werden.

Wir verlosen 4 x das limitierte Single Cask Stauning 2017/2021 mit Madeira Cask Finish!

Stauning Rye 2017/2021, Madeira Cask Finish, Single Cask #5551 (57% vol., 0,7 Liter): Weicher, körperreicher Whisky aus 51% Roggen- und 49% Gerstenmalz – jeweils vom hauseigenen Malzboden der Destillerie –, veredelt in einem mit Madeira vorbelegten Einzelfass.

Und so gewinnen Sie einen von vier limitierten Single Cask Stauning 2017/2021 mit Madeira Cask Finish!

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Wie viele Brennblasen stehen in der Destillerie Stauning (unser Foto oben hilft bei der Beantwortung)?

a. 4

b. 24

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Stauning“!

Aus organisatorischen Gründen ist unser Gewinnspiel auf Teilnehmer aus Deutschland beschränkt.

Unter allen Einsendungen mit der Antwort auf die Gewinnfrage und dem richtigen Betreff, die uns bis 30. Januar 2022, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den Gewinner/die Gewinnerin des Preises und geben sie/ihn am 31. Januar 2022 bekannt. Der Gewinn wird durch Whiskyexperts versendet. Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Stauning“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 30. Januar 2022, 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen weden am 31. Januar 2022 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Whiskyexperts aus Österreich versendet.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team