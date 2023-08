Diageo testet Biokraftstoff-Lkws

Nachdem wir gestern Schottlands ersten vollelektrischer Truck vorstellen durften, können wir heute über Diageos Projekt mit Biokraftstoff-Lkws berichten. In Zusammenarbeit mit dem Speditionspartner Malcolm Logistics fahren nun elf Fahrzeuge für den Getränkekonzern, die mit einem Kraftstoff aus Pflanzenöl und Wasserstoff (HVO) angetrieben werden. Sie werden am größten globalen Verpackungswerk in Leven in Fife/Schottland eingesetzt. Durch den Einsatz des Kraftstoffs kann der Kohlendioxidausstoß (CO2) im Vergleich zu herkömmlichen fossilen Kraftstoffen wie Diesel um bis zu 98 % reduziert werden. Dieses Projekt endet im Oktober,bis dahin können bis zu 171 Tonnen Treibhausgase eingespart werden.

Diesen Artikel mit Ihren Freunden teilen:

Tweet



Telegram

WhatsApp

Mastodon