BSC und Douglas Laing stellen The Gauldrons Cask Strength Edition vor – Neuer Campbeltown Blended Malt in Fassstärke

Addendum 14:45 – wir haben den englischsprachigen Pressetext mit jenem aus Deutschland ersetzt und die Einleitung dementsprechend geändert

Es ist erst die zweite limitierte Sonderausgabe von The Gauldrons, dem Campbeltown Blended Malt von Douglas Laing (momentan kann er aus drei verschiedenen Single Malts bestehen, nämlich von den Destillerien Springbank, Glengyle und Glen Scotia): The Gauldrons Cask Strength Edition. Bislang gab es nur die reguläre Abfüllung (2017 ins Leben gerufen) und ein Limited Bottling aus dem Sherryfass – nun also gibt es ab Oktober in UK und in Deutschland die mit 53,4% vol. abgefüllte und auf weltweit 3120 Flaschen limitierte fassstarke Sonderausgabe – wie immer bei Douglas Laing natürlich weder gefärbt noch kältefiltriert.

Bevor wir Ihnen Näheres als Pressemitteilung direkt vom deutschen Importeur, dem Bremer Spirituosen Contor, präsentieren, hier noch der angegebene Preis für Deutschland: Ca. 70 Euro wird man für den The Gauldrons Cask Strength Edition bezahlen müssen.

The Gauldrons Cask Strength Limited Edition

Eine gruselige Neuerscheinung aus Campbeltown

Bremen, 20.09.2022. Das Bremer Spirituosen Contor und das renommierte Familienunternehmen Douglas Laing & Co. aus Glasgow kündigen heute die zweite limitierte Edition der preisgekrönten Campbeltown Malt Scotch Whisky-Marke an: The Gauldrons Cask Strength Edition.



Neben der 2017 eingeführten Core Expression und der The Gauldrons Sherry Edition, die Anfang des Jahres in limitierter Auflage auf den Markt kam, erscheint nun die Cask Strength Edition welche auf maximal 3.120 Flaschen limitiert ist. Der Blended Malt ist eine Vermählung von Single Cask Single Malts, die ausschließlich aus Campbeltown stammen. Er wurde mit einer natürlichen Fassstärke von 53,4 % Alkohol abgefüllt und wird ohne Färbung oder Kältefiltration angeboten, ganz im Sinne des Ethos der Familie Douglas Laing – „As Natural As It Gets“.



The Gauldrons ist von den gleichnamigen dunklen Sandbuchten an der Westküste von Campbeltown inspiriert und bedeutet wörtlich „Bucht der Stürme“. Diese jüngste Veröffentlichung soll eine Hommage an die schwer zugängliche Region sein, indem sie ihre dunkle, geheimnisvolle Anziehungskraft einfängt – eine Positionierung, die in der bevorstehenden Halloween-Saison besonders relevant ist. Sie wird in einer eleganten schwarzen Flasche mit einem tiefvioletten Wachssiegel und einem im Dunkeln leuchtenden Etikett präsentiert, das einen hochwertigen und passenden Eindruck vermittelt.



Cara Laing, Marketing-Direktorin, kommentierte diese neueste Abfüllung wie folgt:



„Wir freuen uns sehr, die zweite limitierte Auflage unserer Campbeltown Malt Scotch Whisky-Marke auf den Markt zu bringen! Die in natürlicher Fassstärke abgefüllte Spirituose offenbart eine außergewöhnliche Kombination aus rauchiger Süße und maritimer Salzigkeit – einen Dram, den wir unbedingt mit den Whisky-Liebhabern der Welt teilen möchten. Das auffällige, im Dunkeln leuchtende Etikett war eine besonders witzige Innovation und verleiht der Abfüllung eine aufregende neue Dimension. Die phänomenale Qualität des Malt Whiskys und die kreative Verpackung machen diese neue Abfüllung zum ultimativen Dram für die gruselige Halloween-Saison, auf den wir unglaublich stolz sind.“



Die Gauldrons Cask Strength Edition wird ab Anfang Oktober 2022 online und im Spirituosenfachhandel erhältlich sein. Der Verkaufspreis beträgt voraussichtlich €70.

