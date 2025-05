Duncan Taylor veröffentlicht Bowmore 42yo Rarest Reserve in 100ml-Flaschen

Der unabhängige Abfüller Duncan Taylor bringt einen 42 Jahre alten Bowmore auf den Markt, und er tut es in einer Form, die er schon mit zwei raren Macallans vorgestellt hat: Der Bowmore 42yo Rarest Reserve wird nicht in den üblichen 700ml-Flaschen abgefüllt, sondern in einer 100ml-Flasche.

DerBowmore 42yo Rarest Reserve wurde im Jahr 1982 destilliert und lagerte über die ganze Zeit in einem Pedro Ximenez Sgerryfass mit der Nummer 89633. Nach der Reifung über 42 Jahre ergab das Aromen von reifen Obstgartenfrüchten, rauchiger Süße, Wiesenblumen, Toffee-Fudge und subtilen Torfrauch-Noten. Am Gaumen findet man laut dem Abfüller Noten von maritimem Rauch, Milchschokolade, Erdnüssen, süßen Gewürzen, Ingwer und Zimt.

500 Flaschen zu je 10cl wurden mit 50,8% Alkoholstärke abgefüllt, und zwar am 18. April 2025. Die Verpackung des Bowmore 42yo Rarest Reserve ist in Form eines Goldbarrens gehalten – zu kaufen ist der Whisky im The Spirits Embassy Online Shop um je 816 Pfund pro Flasche.