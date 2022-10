Wir freuen uns immer, wenn wir über Neuerscheinungen von deutschen unabhängigen Abfüllern berichten können – und so freuen wir uns heute über den zweiten Whisky von „Earlskine – Your Whisky Destination“ in der Exceptional Cask Serie – einen 20 Jahre alten Secret Islay Single Malt von Islay aus dem Sherry Cask.

Mehr über den Abfüller, den Whisky und natürlich eine Verlinkung zum Kauf in der nachfolgende Mitteilung, die wir für Sie erhalten haben:

Earlskine – Your Whisky Destination bringt den zweiten Single Malt Whisky in der “Exceptional” Cask Reihe.

Der Verkauf startet am Freitag den 28.10.2022 um 20:00 Uhr.

Vor gut fünf Jahren hatten wir uns diesen Schritt nicht mal ansatzweise träumen lassen, als sowohl Andreas als auch Christian noch in den Anfängerschuhen unserer Whiskygeschichte standen. Andreas gründete in diesem Jahr sein Unternehmen „Whisky-Erlebnis-Oldenburg“ Christian eröffnete in selbem Jahr die Facebook-Samplehöhle „Erles Whiskyecke“ und baute eine Community auf.

Unsere ersten Schritte waren also getan und spätestens mit unserer Popart Collection machten wir bereits auf uns aufmerksam. Und in dieser Zeit wurde die Idee „Earlskine – Your Whisky Destination“ geboren. Im März 2021 war es dann soweit und wir brachten unsere ersten beiden Abfüllungen unter der neuen Marke „Earlskine“ in der Selected Caks Reihe an den Start. Im Mai 2022 startete mit „The Spider“ unsere exklusive „Exceptional Cask“ Serie.

Unser neuester Streich ist der Serie ist der „ISLAY FLUSH“

Hinter dem „ ISLAY FLUSH“ verbirgt sich ein 20 Jähriger! Secret Islay Single Malt aus dem Sherry Cask. Der Malt wurde 2002 destilliert und wurde jetzt im Sommer 2022 aus dem Sherryfass mit Fassstarken 53,1 % vol. natürlich nicht kühlgefiltert und auch nicht gefärbt auf 187 Flaschen abgefüllt wurde. Ein grandioser Single Cask und ein mehr als würdiger Nachfolger in unserer „Exceptional Cask“ Reihe.

ISLAY FLUSH 2002/2022 20 Jahre Exceptional Cask 53,1% (Earlskine) (ab 28. Okt) – 189,90 €(1 l = 271,29 €)

Erhältlich ab 28. Oktober hier.

Der Malt ist übrigens auch als Miniatur zu haben:

ISLAY FLUSH 2002/2022 20 Jahre Exceptional Cask 53,1% 0,05l (Miniatur/Earlskine) (ab 28. Okt) 16,90 € (1 l = 338,00 €)

Unsere „alten“ Abfüllungen (Popart. etc.) soweit noch vorhanden, gibt es hier.

It’s Releasetime

Am 28.10.2022 um 20:00 Uhr wird unser Secret Islay in folgenden Shops erhältlich sein:

Deutschland:

Österreich: