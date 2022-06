Aus Oldenburg erreicht uns die Nachricht, dass der unabhängige Abfüller Your Whisky Destination (eine Marke von WhiskyErlebnis Oldenburg) morgen um 10 Uhr den ersten Single Malt aus der neuen Exceptional Cask Serie veröffentlicht. Es handelt sich dabe um „The Spider“, einen 1999 destillierten Benriach, der ein Finish im Port Cask erhielt und danach in Fassstärke gebottelt wurde.

Hier alle Infos dazu, und auch die Bezugsquelle, unter der sie den Whisky ab Freitag, 10 Uhr bestellen können:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Earlskine – Your Whisky Destination bringt den ersten Single Malt Whisky in der “Exceptional” Cask Reihe.

Der Verkauf startet am Freitag den 03.06.2022 um 10:00 Uhr.

Vor vier Jahren hatten wir uns diesen Schritt nicht mal ansatzweise träumen lassen. Wir schreiben das Jahr 2018, als sowohl Andreas als auch Christian noch in den Anfängerschuhen unserer Whiskygeschichte standen. Andreas gründete in diesem Jahr sein Unternehmen „Whisky-Erlebnis-Oldenburg“ Christian eröffnete in selbem Jahr die Facebook-Samplehöhle „Erles Whiskyecke“ und baute eine Community auf.

Unsere ersten Schritte waren also getan und spätestens mit unserer Popart Collection machten wir auf uns aufmerksam. Und in dieser Zeit wurde die Idee „Earlskine – Your Whisky Destination“ geboren. Durch die Ergebnisse und Rückmeldungen unserer treuen Kunden kamen wir zu der Entscheidung, unsere Abfüllungen nicht mehr im gewohnten Gruppenrahmen anzubieten, sondern unsere Auswahl mehr Whiskyenthusiasten anbieten zu können. Wir hoffen, dass wir euch mit unserem Enthusiasmus für das Wasser des Lebens und weiteren tollen Spirituosen anstecken können. Nur die Überzeugendsten Malts kommen hier in die Flasche!

Im März 2021 war es dann soweit und wir brachten unsere ersten beiden Abfüllungen unter der neuen Marke „Earlskine“ in der Selected Caks Reihe an den Start.

Nun im Juni 2022 startet unsere exklusive „Exceptional Cask“ Serie.

Hinter „The Spider“ verbirgt sich kein geringerer als ein BenRiach der 1999 destilliert wurde, ein Finish in einem Port Cask erhielt und dann in 2021 mit Fassstarken 52,9 % vol. natürlich nicht kühlgefiltert und auch nicht gefärbt auf 174 Flaschen abgefüllt wurde. Ein grandioser Single Cask und ein gelungener Auftakt unserer „Exceptional Cask“ Reihe.

The Spider – BenRiach 1999/2021 Exceptional Port Cask 52,9% (Earlskine)

189,90 €(1 l = 271,29 €)

Erhältlich ab Freitag, den 3. Juni 2022 hier: https://www.whisky-erlebnis-ol.de/p/the-spider-benriach-1999-2021-exceptional-port-cask-52-9-earlskine

Unsere „alten“ Abfüllungen (Popart. etc.) soweit noch vorhanden, gibt es hier: https://www.whisky-erlebnis-ol.de/c/unabhaengige/earlskine-your-whisky-destination