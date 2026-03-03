Ellers Farm Distillery kündigt Three Ridings First Release an

Recht ausführlich begleiteten wir die Entstehungsgeschichte der Ellers Farm Distillery in North Yorkshire/England. Mittlerweile befindet sich in ihrem Portfolio Vodka, Gin und Cherry Liqueur. Und in diesem Jahr soll mit Three Ridings auch ihr erster Whisky erscheinen.

Dieser Yorkshire Single Malt Whisky vereint die Expertise dreier Yorkshire-Unternehmen: die der Mälzerei Fawcett & Sons of Castleford, die der Brauerei Theakston of Masham (wir berichteten über die Zusammenarbeit), und selbstverständlich die Expertise der Ellers Farm Distillery.

Three Ridings First Release wird im Laufe des Jahres in den Handel kommen. Interessierte können sich jedoch bereits jetzt eine der 1.000 einzeln nummerierten Flaschen des First Release sichern, indem sie die auf 500 Exemplare limitierten Evolution Collection auf der Three Ridings-Website für £500 erwerben.

Die Zusammenarbeit der an der Herstellung beteiligten drei Yorkshire-Unternehmen, und somit auch die Entstehung dieses Yorkshire Single Malt Whiskys, dokumentiert die vierteilige Videoserie, die Sie im Youtube-Kanal von Three Ridings Whisky finden können. Zusätzlich finden Sie dort auch, und dieses Video betten wir hier auch ein, Three Ridings | Official Trailer | A Yorkshire-Born Single Malt Whisky: