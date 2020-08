Exklusiv für China: Bowmore 37yo Fenghuang Edition

Wer diesen neuen Bowmore haben will, der braucht gute Verbindungen nach China und umgerechnet etwas mehr als 2000 Euro: Der Bowmore 37yo Fenghuang Edition wird in Fassstärke (52,1% vol) abgefüllt und reifte in second fill Sherrycasks. Um die 888 Flaschen müssen Sie sich allerdings mit allen Interessenten aus China und dem Rest der Welt rittern.

Diese Abfüllung ist die zweite von vier Flaschen, die sich den mythologischen chinesischen Wächterfiguren widmet – die erste wurde im August 2019 aufgelegt, berichtet The Spirits Business, diese war 36 Jahre alt.

Der Geschmack wird wie folgt beschrieben:

An der Nase Noten von Dufthölzern, tropischen Früchten, altem Leder, Bratapfel und warmen Gewürzen. Am Gaumen eine ausgewogene Mischung von getrockneten Früchte, geröstetem Kaffee und dunkler Schokolade, vermengt mit nussigen und parfumigen Noten. Das Finish floral, pfeffrig und mit Eichenholz

Der neue Bowmore wird anlässlich des Whisky L Festivals in Shanghai erscheinen und danach auch im Fachhandel in China erhältlich sein. Bleibt uns aus der Ferne im Regelfall nur ein sehnsüchtiger Blick auf die andere Seite des Globus…