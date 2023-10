Berlin ist immer eine Reise wert, sagt man – und das stimmt in diesem Fall besonders, denn die offizielle Vorstellung des neuen Glenmorangie A Tale of Tokyo, der in Mizunara-Fässern reifte, fand ebendort statt – mit vielen prominenten Gästen und Markenbotschafter TJ Littlejohn aus Edinburgh.

Einen kurzen Bericht darüber und eine umfangreiche Galerie mit Eindrücken des Events finden Sie untenstehend:

Glenmorangie lädt zur Genussreise und erzählt Geschichten aus Tokio in neuer Edition

Berlin, 19. Oktober 2023. Schottland begegnet Tokio – diesen Spannungsbogen zog die Highland Single Malt Marke Glenmorangie am Mittwochabend im Oukan in Berlin. Anlass war die exklusive Neuvorstellung des Glenmorangie A Tale of Tokyo, gereift in raren japanischen Mizunara-Fässern. Markenbotschafter TJ Littlejohn aus Edinburgh empfing illustre Gäste wie Toni Garrn, Emily Cox, Mogli, August Wittgenstein, Carlos Böttcher, Carolin Niemczyk und viele weitere. Nach einer erlesenen Teezeremonie wurde die Welt Tokios erlebbar. Ein japanischer Taiko Trommler beeindruckte alle Anwesenden und Whisky-Cocktails wie Miso Sour oder Juzu Highballs stimmten auf Japan ein. Das Fine-Dining Restaurant Oukan überraschte anschließend mit einem köstlichen veganen Menü, abgestimmt auf die Aromen des Glenmorangie A Tale of Tokyo (erhältlich u.a. bei Clos19.com). Ein Abend, der die Sehnsucht nach Tokio weckte, musikalisch begleitet von DJ Hito.