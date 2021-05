Isle of Raasay Distillery vergibt 3000 Flaschen des Signature Single Malts im Lossystem (mit Video)

Der Signature Isle of Raasay Single Malt ist nach dem Inaugural Release die erste offizielle Abfüllung aus der Destillerie auf der gleichnamigen Insel. 2500 Flaschen sind ab sofort und bis zum 12. Mai im Rahmen eines Lossystems für Mitglieder des Slàinte Club der Destillerie (der Beitritt ist kostenlos und mit einer einfachen Anmeldung erledigt) zum Preis von 48 Pfund zu kaufen. 500 Flaschen gibt es mit einem exklusiven Tasting Set und einem Ticket zu einem exklusiven virtuellen Launch Event mit Alasdair Day, Gründer der Brennerei, und Whiskyautor David Broom – zum Preis von 148 Pfund.

Der Signature Isle of Raasay Single Malt Whisky ist leicht getorft und wird aus getorftem und ungetorftem Whisky aus drei verschiedenen Fassarten komponiert: ex Rye Casks, Chinkapin Eiche und Bordeaux Rotweinfässern – eine für Schottland einzigartige Kombination. Abgefüllt wird der Whisky dann mit 46,4% – nachdem er ausschließlich auf der Isle of Raasay reifen durfte.

Sollten Sie mitmachen und nicht gezogen werden (und damit auch keine Kaufoption erhalten), gibt es danach rund 23.000 Flaschen weltweit von den lokalen Distributoren oder Händlern zu kaufen – oder auch im Webshop der Destillerie. Wer aber vorab sein Glück versuchen will, der kann die beiden Verlosungen der Kaufoptionen hier finden.

Untenstehend noch ein Video mit David Broom, der die Zusammenstellung des Signature Isle of Raasay Single Malt erklärt: