Jim Beam veröffentlicht Little Book Chapter 9: None for Granted

In der Serie Little Book von Jim Beam erscheinen annähernd jährlich in Kleinauflage ganz besondere US-amerikanische Blends, die Freddie Noe, Brennmeister in achter Generation bei Jim Beam, kreiert. Benannt ist die Reihe nach seinem Spitznamen, den er in seiner Kindheit von seinem Großvater Booker erhielt. Am neuesten Kapitel des Little Book, das Jim Beam in dieser Woche vorstellt, arbeitete Freddie Noe 18 Monate lang. Little Book Chapter Chapter 9: None for Granted besteht aus insgesamt fünf Straight Rye und Bourbon Whiskys mit einer Reifezeit zwischen 7 und 11 Jahren:

11years Kentucky Straight Bourbon Whiskey

8years Kentucky Straight Rye Whiskey

8 years Kentucky Straight Bourbon Whiskey

7years Kentucky Straight Bourbon Whiskey

7years Kentucky Straight Bourbon Whiskey

Bei einigen dieser ausgewählten Whiskeys wurden in der Herstellung einige Veränderungen vorgenommen. So durchlief einer der siebenjährigen Kentucky Straight Bourbon Whiskey einen verlängerten fünftägigen Fermentationsprozess – im Vergleich zu Jim Beams üblichen drei Tagen. Und beim achtjährigen Kentucky Straight Bourbon Whiskey findet sich im Maische-Rezept auch brauner Reis wider. Dieser verleiht dem Blend volle Butterscotch- und Steinobstnoten.

Image credit: Jim Beam

Via Whiskeypulse

Little Book Chapter Chapter 9: None for Granted ist mit 60,9 % Vol. (121,8 Proof) abgefüllt. Die Abfüllung erscheint in den USA in limitierter Auflage mit einer UVP von 159,99 US-Dollar und ist dort landesweit erhältlich.