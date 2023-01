Just drinks: Interview mit John Kelly, CEO der Belfast Distillery Company

Zu Beginn des Jahres berichteten wir über die Expansionspläne der Belfast Distillery Company nach Südkorea. Diese neue und weitere Vertriebsmöglichkeit entstand durch ein Förderprogramm der britischen Regierung, welches diese nach dem Brexit für Nord-Irland bereitstellte. Das Online-Magazin Just-drinks.com veröffentlicht heute ein Interview mit dem CEO der Belfast Distillery Company, John Kelly, in dem er das Zustandekommen dieses Deals und die Bedeutung solch vermeintlich kleineren Märkte für die Belfast Distillery Company erläutert. Interviewerin Jessica Broadbent nutzt dieses Gespräch dann auch, um sich nach dem Stand der Umbauarbeiten in Teilen des alten, denkmalgeschützten Gefängnisses an der Crumlin Road in Belfast zu erkundigen. Hier soll die Belfast Distillery entstehen, geplant ist sie mit einer Kapazität von 0,5 Millionen Litern reinen Alkohols pro Jahr. John Kelly, der über 20 Jahre beim Getränke- und Spirituosen-Konzern Diageo tätig war, erlaubt auch noch einen tiefen Einblick in die momentanen Herausforderungen der jetzigen Zeit. Das äußerst interessantes und sehr langes Interview finden sie hinter diesem Link.