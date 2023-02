Die niederländische Destillerie Zuidam ist bei Whiskyfreunden durch ihren Millstone-Whisky bekannt. Bislang fand man ihn – abgesehen von einigen unabhängigen Abfüllungen – nicht offiziell in Deutschland. Nun aber hat Kirsch Import den Vertrieb von Zuidam für Deutschland übernommen und macht den Whisky einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich, gemeinsam mit anderen Spirituosenmarken der Brennerei.

Alles Wissenswerte dazu in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Kirsch Import übernimmt Vertrieb für Zuidam Spirituosen aus den Niederlanden

Stuhr, 10.02.2023 Das Familienunternehmen Kirsch Import aus Stuhr bei Bremen übernimmt den Vertrieb der vielfältigen Spirituosen und Liköre der niederländischen Zuidam Distillers. Zu dessen Flaggschiffen gehören die Single Malt Marke Millstone und die Flying Dutchman Rums.

Der kleine Ort Baarle-Nassau in der Provinz Noord-Brabant unweit der belgischen Grenze beheimatet eine seit 1975 aktive und breit aufgestellte Stätte der Spirituosen- und Likörherstellung. Ihr Name geht auf den Gründer zurück: Fred van Zuidam. Auf 300 Quadratmetern begonnen ist seine Brennerei heute über zehnmal so groß und in den Händen seiner Söhne Patrick und Gilbert van Zuidam. Patrick ist in der Produktion tätig und Gilbert ist für die Kundenbetreuung zuständig.

Die Vielfältigkeit der Produkte der Zuidam Distillery ist weltweit bekannt. Dazu gehören Gin und Genever, Wodka, Rum, Whisky und Liköre. Alle haben eines gemein: Sie werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, wie selbstverständlich ohne künstliche Aromen, Farbstoffe oder Geschmacksverstärker. Der Name Zuidam steht daher im In- und Ausland für höchste für Qualität.

International beliebt und besonders erfolgreich sind der Genever, Flying Dutchman Rum, die Liköre und die mit viel Handarbeit hergestellten Millstone Rye, Grain sowie Single Malt Whiskys. Benannt ist die Marke Millstone nach holländischen Mühlen, die das für den Whisky verwendete Getreide mahlen. Destilliert wird in kleinen handgefertigten Pot Stills, bevor die New Makes in verschiedene, sorgfältig ausgewählte Fässer gefüllt werden. Sie lassen den Whisky bei vier bis sechs Prozent Angels‘ Share in trockenem, warmem Klima heranreifen.

Bei der Herstellung der Flying Dutchman Rums wird die Zuckerrohr-Melasse für die Gärung mit zwei unterschiedlichen Hefen versetzt und anschließend in Pot Stills dreifach destilliert.

Christoph Kirsch, Geschäftsführer in zweiter Generation, freut sich über den Neuzuwachs im Markenportfolio:

„Es ist großartig, die authentische, überzeugende und qualitativ hochwertige Produktwelt von Zuidam für den deutschen Markt zu importieren und zu vertreiben. Der Familienbetrieb wurde zudem fast im selben Jahr gegründet wie unserer. Das verbindet. Ich bin mir sicher, damit hierzulande viele Genießer mit den Spirituosen und Likören von Zuidam begeistern zu können.“

Über Zuidam Distillers

1975 von Fred van Zuidam gegründet und heute von seinen Söhnen Patrick und Gilbert van Zuidam geleitet, stellt die im niederländischen Baarle-Nassau ansässige Zuidam Distillery Premium-Spirituosen aus natürlichen Zutaten und ohne künstliche Zusätze her. Dazu gehören Gin und Genever, Wodka, Rum, Whisky und Liköre. Besonders bekannt ist die Single Malt Marke Millstone neben Flying Durchman Rums.

Patrick van Zuidam

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosen-Branche seit 47 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.