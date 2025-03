Laphroaig kündigt für dieses Jahr zwei Silent Seasons an

Normalerweise ist die Silent Season, also jener Zeitraum, in dem Laphroaig nicht produziert, im Juli – was auch der in dieser Zeit herrschenden Wasserknappheit geschuldet ist. In der Silent Season werden dabei auch die Anlagen überholt und notwendige Renovierungsarbeiten durchgeführt.

Die Brennerei hat soeben bekanntgegeben, dass man 2025 eine weitere Silent Season einführen wird, die sich zwischen dem 7. April und dem 3. Mai erstreckt:

However, in 2025 we will be taking the rare step of observing two Silent Seasons. Prior to our typical three-week hiatus in July, which is based around traditional water shortages, we will also be halting production from April 7th to May 3rd to conduct additional engineering work.

Während dieser Zeit werden aber die Touren weiter durchgeführt, auch wenn einige Bereiche der Brennerei wegen der Arbeiten dann temporär nicht zugänglich sein werden.

Auch der Online-Shop von Laphroaig wird einige Zeit offline sein. Dazu schreibt die Brennerei:

Our online shop, laphroaig.com, is also undergoing maintenance during Silent Season. Look out for its grand reopening in the coming months, bringing Friends of Laphroaig a host of exciting launches, rewards and experiences. But in the meantime, there’s no need for alarm – our releases will remain available in supermarkets and other retail environments (depending on stock).

Wann der Shop wieder neu eröffnet wird, ist der Ankündigung nicht zu entnehmen.

Einige Aufnahmen aus Laphroaig von unserem Besuch 2023 bei dem damaligen Distillery Manager Barry MacAffer können Sie hier in dieser Galerie sehen…