TTB-Neuheit: Torabhaig Sound of Sleat Batch Strength

Die vierte Ausgabe der Legacy Serie von Torabhaig, den Torabhaig Sound of Sleat haben wir Ihnen bereits im November des Vorjahres durch einen Eintrag in der TTB-Datenbank in den USA vorstellen können – erschienen ist er bis heute aber noch nicht.

Nun kommt die von den vorigen Ausgaben bereits gewohnte Batch Strength-Ausgabe noch dazu: Der Torabhaig Sound of Sleat Batch Strength ist eine nicht herunterverdünnte Ausgabe der normalen Abfpllung, ebenfalls mit satten 78+ ppm getorft, was aber hier durch die Nichtverdünnung einen Torfgrad von 19ppm in der Flasche ergibt (bei der Standardausgabe wird er 14,5ppm betragen). Als Malz wurde eine Mischung aus Concerto- und Laureate-Gerste verwendet. Die Hefe für das Starten der Fermentation ist die Pinnacle MG+ gewesen, die Fassreifung erfolgte ausschließlich in amerikanischen Weißeichenfässern.

Hier die Etiketten, das Artwork wurde von der auf Skye tätigen Künstlerin Ellis O’Connor (hier ihre sehr empfehlenswerte Webseite) gestaltet.

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.