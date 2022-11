Es ist soweit: Das vierte und vorletzte Buch in der Ian Hunter-Serie von Laphroaig ist ab morgen erhältlich – der Laphroaig Ian Hunter Book Four: „Malt Master“ ist ein 34 Jahre alter Whisky, der mit 46,2% vol. abgefüllt ist. Er ist seinem Engagement beim Etablieren der Mälzböden bei Laphroaig gewidmet.

Die Pressemitteilung enthält auch die Tasting Notes für die neueste Abfüllung – leider wird darin aber kein Preis für den Laphroaig Ian Hunter Book Four: „Malt Master“ genannt. Diesen erfragen Sie bitte beim Händler Ihres Vertrauens:

LAPHROAIG® PRÄSENTIERT DIE VIERTE EDITION DER IAN HUNTER-SERIE:BOOK FOUR: MALT MASTER

Mit dem vierten und vorletzten Kapitel der Ian Hunter-Story™ wird ein weiteres seltenes Sammlerstück in Laphroaigs Serie von Super-Premium-Whiskys enthüllt

Frankfurt, im November 2022: Laphroaig präsentiert den vierten und vorletzten Teil der faszinierenden Ian Hunter-Kollektion „Book Four: Malt Master“ – eine Hommage an Ian Hunter, das letzte Mitglied der Johnston-Familie, die die Laphroaig-Destillerie leitete und mit ihr ein einzigartiges Vermächtnis hinterließ.



Insgesamt umfasst die Ian Hunter-Story fünf jährlich erscheinende Editionen. Jede ist in edel gefertigten Büchern eingebettet, die die Geschichte von Ians unglaublich reichem Erbe festhalten. In jedem Jahr wird ein neues Kapitel veröffentlicht, das die weitreichende Geschichte hinter Laphroaig und alle Wegbereiter und Ereignisse, die dazu beigetragen haben, dokumentiert.



Nach dem Triumph von Book One „Unique Character“, Book Two „Building an Icon“ und Book Three „Source Protector“ kommt nun der vierte Teil mit dem Titel „Malt Master“ auf den deutschen Markt. Diese exklusive Abfüllung erscheint in limitierter Auflage und soll vor allem leidenschaftliche Laphroaig-Fans auf der ganzen Welt begeistern.

Ian Hunter: Book Four



Dies ist der vorletzte Teil der prestigeträchtigen Ian Hunter-Story. Sie ehrt das Leben und die Zeiten von Ian und feiert insbesondere sein Engagement beim Etablieren der Mälzböden bei Laphroaig, die bis heute wesentlich zum einzigartigen, kräftigen Geschmack von Laphroaig beitragen. Ian verbrachte viel Zeit auf den Mälzböden, um den dortigen Prozess zu überwachen und den Mälzern all das beizubringen, womit sie bis heute sein Vermächtnis fortführen. Während sich das Konzept der Mälzböden im Großen und Ganzen während des 20. Jahrhunderts nicht verändert hat, erlebte die Mälzerei Innovationen und Wachstum, um sicherzustellen, dass sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktionsprozesses und maßgeblich für den unverwechselbaren Geschmack von Laphroaig geblieben ist.

Dieser mit Spannung erwartete Teil folgt auf Book One, das Ian Hunters beeindruckenden Charakter widerspiegelt, Book Two, das die Stunden unermüdlicher Arbeit ehrt, die er für die Marke Laphroaig geleistet hat, während er an der Spitze stand, und Book Three, das der Ehrung der Geschichte des Kirkbride Stream gewidmet ist.

Der Whisky in limitierter Auflage ist voraussichtlich ab dem 15. November 2022 im deutschen Fachhandel erhältlich.

TASTING NOTES

FARBE: Dunkles Gold



AROMA: Rauchig, reichhaltige Trockenfrüchte, mit Noten von Tabakblättern, Eukalyptus, frischem Stroh und süßen Noten von goldenem Sirup, Karamell-Biskuit, Heidehonig und zerstoßenem schwarzem Pfeffer



GESCHMACK: Torfig und süß, gegrilltes und in Honig mariniertes Schweinefleisch zusammen mit Noten von Pfirsich und Orangenblüte, sowie einem Hauch von erdig-floralen Noten



NACHKLANG: Aschig mit verweilendem Holzrauch



ALKOHOLGEHALT: 46,2 % vol