Zu diesem Wochenende präsentiert David Gran als unabhängiger Abfüller myBar zwei neue Bottlings, die jeweils interessante und geschmacksintensive Finishes aufweisen. Laut David Gran verleihen Sie dem Whisky von der Ostküste Islays jeweils zusätzliche Geschmacksdimensionen.

Untenstehend die Angaben zu den beiden in Mini-Auflagen abgefüllten Bottlings samt sehr detaillierter Tasting Notes – und der Bezugsquelle:

myBar by David Gran präsentiert zwei neue Abfüllungen aus dem Osten der Isle of Islay

Der unabhängige Abfüller myBar by David Gran kündigt die Markteinführung von zwei neuen, limitierten Abfüllungen an, die den einzigartigen Charakter der Isle of Islay einfangen. Diese beiden Islay Whiskys, mit 6 und 8 Jahren, bieten eine intensive Geschmackserfahrung und spannende Finishes, die Whiskyfans begeistern werden.

Der erste Whisky, ein 2018 destillierter Single Malt, hat nach über fünf Jahren Reifung im Bourbon-Fass eine zusätzliche Reifung im Fino Sherry Fass genossen. Fino Sherry, ein heller und trockener Sherry, der aus Palomino-Trauben in der Region Jerez in Spanien hergestellt wird, reift unter einer Schicht von Hefe, dem

sogenannten Flor. Dies verleiht ihm seine charakteristische nussige Note und frische, salzige Charakteristik. Der East Islay Whisky hat diese Nuancen perfekt aufgenommen und kombiniert den klassischen Islay-Rauch mit der nussigen Süße des Fino Sherrys, was eine außergewöhnliche Geschmacksmelange ergibt.

Der zweite Whisky, 2016 gebrannt, durfte nach über sieben Jahren im Bourbon-Fass die dunklen, fruchtigen Noten von Pinot Noir Rotwein inhalieren. Pinot Noir ist bekannt für seine eleganten und komplexen Weine, die Aromen von roten Früchten wie Kirschen und Erdbeeren sowie erdige, würzige Noten bieten. Diese fruchtigen Facetten verleihen dem rauchigen Whisky aus dem Osten der Isle of Islay eine zusätzliche Dimension und einen harmonischen Kontrast.

Die neuen Abfüllungen von myBar by David Gran sind eine Einladung, die faszinierenden Aromen und die Tradition der Isle of Islay zu entdecken. Beide Whiskys sind ab sofort in limitierter Auflage erhältlich.

Eckdaten:

East Islay Single Malt Whisky 2018 Fino Sherry Finish

Preis: 89,90€/0,5L Alkoholgehalt: 53,6% Vol. Fasstyp: Fino Sherry Finish

Tastingnotes:

Aroma:

Das Aroma dieses Single Malts ist intensiv und komplex, geprägt von einem markanten Islay-Rauch, der durch den kräftigen Torf einen tiefen Charakter verleiht. Dazu gesellt sich eine deutliche maritime Note, die an salzige Meeresluft und frische Gischt erinnert, was dem Duft eine kühlende, leicht jodige Frische verleiht. Diese

Frische wird durch eine sanfte, nussige Süße ausgeglichen, die für eine warme, weiche Tiefe sorgt. Im Hintergrund schimmert zudem der verführerische Duft von Salzkaramell, der das Aroma mit einem Hauch von salziger Süße abrundet und für eine harmonische Balance sorgt.

Geschmack:

Im Geschmack dominiert ein kräftiger Torfrauch, der sofort die Sinne einnimmt und dem Whisky eine tiefe Intensität verleiht. Dieser Rauch entwickelt sich weiter zu einem leicht mineralischen Asche-Ton, der den rauchigen Charakter noch verstärkt. Gleichzeitig bringt eine salzige Frische eine belebende, maritime Note, die dem intensiven Rauch entgegenwirkt und den Gaumen erfrischt. Im Abgang entfaltet sich eine sanfte Karamell-Süße, die für einen angenehmen Kontrast sorgt und den rauchigen, salzigen Aromen eine weichere, süßere Dimension hinzufügt.

Abgang:

Langanhaltend und beeindruckend vielschichtig. Eine harmonische Melange aus rauchigen und fruchtigen Noten begleitet den Gaumen, während süßer Honig und eine feine Nuance von Salzkaramell langsam verklingen.

East Islay Single Malt Whisky 2016 Pinot Noir Finish

Preis: 89,90€/0,5L Alkoholgehalt: 54,65 Vol. Fasstyp: Pinot Noir Finish

Tastingnotes:

Aroma:

Das Aroma ist eine faszinierende Mischung aus rauchigen und maritimen Noten, die an Jod und Asche erinnern, während süße Nuancen von Toffee und Karamell dem Duft eine samtige Weichheit verleihen. Unterlegt von fruchtigen Akzenten, entfalten sich Aromen von dunklen Früchten, Kirschen und Erdbeeren, die dem gesamten Profil eine fruchtige Frische und Komplexität hinzufügen, wodurch ein harmonisches Zusammenspiel aus Süße und Tiefe entsteht.

Geschmack:

Der Geschmack ist geprägt von einem kräftigen, intensiven Torfrauch, der sofort die Sinne anspricht und mit seiner tiefen, rauchigen Note zu überzeugen weiß. Feine

Fruchtnoten von Erdbeeren und Kirschen bringen eine frische Süße mit sich, die die rauchige Intensität ausgleicht, während die spürbaren Tannine eine angenehme

Struktur verleihen. Der salzige Charakter sorgt für eine maritim inspirierte Komplexität und fördert den Speichelfluss, was den Genuss noch lebendiger und anregender macht.

Abgang:

Langanhaltend und beeindruckend vielschichtig. Eine harmonische Melange aus rauchigen und fruchtigen Noten begleitet den Gaumen, während Einflüsse von süßen, dunklen Früchten langsam verklingen.

Beide Whiskys wurden weder gefärbt noch kühlfiltiert.

